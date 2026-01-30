Daños en luminarias ponen en riesgo el acceso al Monumento a Cristo Rey

Habitantes del sector del Monumento a Cristo Rey vienen reportando desde hace varios meses el daño en al menos ocho luminarias ubicadas en el último kilómetro de la vía de acceso, lo que ha generado condiciones de alta peligrosidad para el tránsito de vehículos, motocicletas y peatones.

Según la comunidad, la falta de iluminación incrementa el riesgo de siniestros viales y afecta la percepción de seguridad en el sector, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta oportuna a las solicitudes elevadas ante las autoridades competentes.

Esta situación, además, estaría impactando negativamente la llegada de visitantes y turistas al emblemático punto turístico de la capital vallecaucana.

Alerta de prestadores turísticos y comerciantes

En comunicación dirigida al gerente de EMCALI, Roger Mina, el presidente de la Asociación de Prestadores Turísticos del Valle, ASTUVALLE, Carlos Alberto Martínez Noguera, expresó que el reclamo no solo proviene de los residentes, sino también de propietarios de hostales, restaurantes y establecimientos comerciales del sector.

De acuerdo con Martínez Noguera, además de los riesgos viales, la falta de alumbrado público genera condiciones que podrían ser aprovechadas por personas inescrupulosas para cometer acciones delictivas, poniendo en peligro la vida y los bienes de quienes transitan por la zona.

Desde ASTUVALLE se insistió en la necesidad de una intervención pronta para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad.

Impacto en el turismo del sector

Aunque los voceros del sector reconocieron la extensión de los horarios de atención en el Parque Integral de Cristo Rey, autorizada por la Alcaldía de Cali, señalaron que las fallas en el alumbrado se convierten en un factor que desestimula la llegada de caleños y turistas.

Los habitantes y prestadores turísticos reiteraron el llamado a EMCALI para que, mediante su mediación, se atienda de manera prioritaria esta problemática que afecta la seguridad y el desarrollo turístico del sector.