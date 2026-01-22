Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga se postulará para ser nuevo contralor general de la República

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vicecontralor Zuluaga se postulará para ser nuevo contralor general de la República

En entrevista con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, reveló que se postulará para ser nuevo contralor general en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

“Tengo interés de seguir sirviendo al país en el lugar donde la vida me dé la oportunidad. Conozco muy bien la Contraloría, he estado ya ocho años en la entidad. Si las condiciones que plantea el concurso se ajustan a mi perfil y a mi hoja de vida, me voy a presentar”, manifestó.

Mencionó que pondrá a consideración su hoja de vida, pero “si esa coincidencia de servir” está con su propósito de mi vida.

“Si no, haré otras cosas como ha ocurrido en otros momentos”, añadió.

