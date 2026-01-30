6AM W6AM W

Combatientes en Colombia aumentan a 27 mil y el Clan del Golfo crece un 30%

El informe de la Fundación Ideas para la Paz revela un aumento del 23.5% entre el 2024 y 2025

Disidencias de las Farc en Colombia. Foto: Getty Images.

Disidencias de las Farc en Colombia. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

De acuerdo con el informe, las cifras para diciembre de 2025 muestran que los grupos armados continúan fortaleciéndose y ampliando su capacidad militar; esta tendencia viene incrementándose desde el 2018.

En total, el número de integrantes aumentó un 23.5% con respecto al 2024, llegando a un total de 27.121 personas, de los cuales 13.794 son hombres con armas y 13.327 están en redes de apoyo; esto representa un aumento de 5.000 más en un año.

Variación en la cantidad de integrantes entre 2024 y 2025

Capacidad del Estado

La Fundación de Ideas para la Paz (FIP) también reveló que el trabajo de la Fuerza Pública aumentó un 34%, que, aunque indica mayor operatividad, no hay una mejora en las condiciones de seguridad, especialmente en los territorios donde se desplegaron grandes operaciones para recuperar el control.

