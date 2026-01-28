Grupos armados ilegales ha crecido un 400% en el sur de Bolívar

Según el secretario de seguridad Manuel Berrio, el número de hombres vinculados a grupos armados ilegales ha crecido de manera alarmante en el sur del departamento de Bolívar, donde en los últimos meses se ha registrado una difícil situación de orden público por cuenta de los homicidios, el desplazamiento y los ataques contra la fuerza pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Cuando nosotros llegamos en diciembre de 2023, recibimos el primer informe de seguridad por parte de la armada nacional del ejército y de la policía. En ese entonces se hablaba de que en el sur del departamento de Bolívar operaban aproximadamente unos 400 hombres, 400 hombres adscritos a las tres estructuras que operan en este territorio departamental. Hoy, dos años después, estamos hablando de más de 2000 hombres que pertenecen a las estructuras armadas”.

El funcionario notificó la situación como sin precedentes recientes en la historia del país.

“Esto es un crecimiento exponencial sin precedentes en la historia reciente de Colombia y plenamente identificado lo que ha nutrido este crecimiento, y es la extracción ilegal de oro en el sur del departamento de Bolívar”.

De acuerdo con las autoridades, las estructuras que operan en el sur de Bolívar son el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.