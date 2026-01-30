Sintraelecol en Asamblea Permanente por crisis en Air-e: ¿se evalúa cese de actividades?

Sintraelecol advierte del cese de actividades ante el difícil panorama financiero y operativo de Air-e. Se declararon en Asamblea Permanente, y convocaron para este viernes, 30 de enero, un plantón.

Oswaldo Bolívar, secretario general de Sintraelecol, sostuvo que para el martes de la próxima semana habrá una reunión en Bogotá, en donde puedan estar varios entes de control, para poner de presente los problemas que ellos advierten en la empresa.

Indicaron que, actualmente, “hay una inestabilidad por los cambios de los agentes interventores”, no hay inversiones por parte del Estado, y piden que la empresa pase a ser manejada por Gecelca.

¿Habrá cese de actividades?

Manifestó que el cese de actividades se prevé si no se presentan algunos acuerdos. “Si no logramos llegar al acuerdo entre el dialogo en las mesas de trabajo, llevaremos a cabo la otra parte del pliego que está contemplado el cese de algunas actividades”, manifestó.

Convocaron un plantón para este viernes, 30 de enero, para exigirle al Gobierno Nacional solución empresarial y de los conflictos laborales.

Esto se da luego que este miércoles en horas de la noche se tomó la decisión de una Asamblea Permanente