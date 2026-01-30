Litografías del Centro de Barranquilla reportan caída en ventas por amenazas en proceso electoral

Hasta un 80 % de disminución en sus ventas reportan las litografías ubicadas en el Centro de Barranquilla, como consecuencia de las amenazas e intimidaciones que se han conocido en medio del actual proceso electoral y que han generado temor entre simpatizantes y comerciantes.

La preocupación surgió tras la circulación de audios de WhatsApp, en los que se advierten que serán considerados “objetivos militares” quienes pinten fachadas o instalen avisos con propaganda política en sus viviendas, especialmente en sectores del suroccidente de la ciudad. Esta situación ha frenado de manera drástica la contratación de servicios de impresión electoral.

Propietarios de litografías aseguran que, pese a estar preparados para esta temporada, tradicionalmente una de las más fuertes del año, la producción de vallas, pendones, afiches y demás material publicitario se encuentra prácticamente paralizada.

“Nosotros ya teníamos insumos, personal y equipos listos porque esta es una época clave para el negocio. Sin embargo, la mayoría de los pedidos se cancelaron o nunca llegaron por el miedo que existe”, manifestó el propietario de una litografía del Centro, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.

El comerciante señaló además que la incertidumbre no solo afecta a los impresores, sino a toda la cadena económica que gira alrededor de las campañas políticas, incluyendo instaladores, diseñadores y proveedores de materiales.

Cabe recordar que, ante estas amenazas, la Gobernación del Atlántico activó una alerta temprana, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Las autoridades han reiterado el llamado a denunciar cualquier intimidación y han anunciado medidas de acompañamiento y vigilancia en las zonas más afectadas.