Hallan abandonado un cilindro en una vía principal de Chivor, Boyacá

Este cilindro, presuntamente con explosivos, fue abandonado en el sector de Las Juntas en el municipio de Chivor, Boyacá / Foto: Suministrada.

Chivor

En uno de los corredores viales del municipio de Chivor, en Boyacá, fue hallado abandonado en la mitad de la vía un cilindro con insignias del ELN.

El hallazgo de este cilindro, aparentemente con explosivos y con logos alusivos al Ejercito de Liberación Nacional, ELN, lo hizo la comunidad del sector Las Juntas en uno de los corredores viales del municipio de Chivor, al norte del departamento.

Hay que señalar que ya hace presencia en el lugar de los hechos, personal Técnico en Explosivos de la Policía Nacional, al igual que un canino entrenado para tal fin. De manera inicial, el perro no generó ninguna señal hacia el cilindro, pero sí hizo una advertencia hacia un costado de la vía desde donde conduce el cable que conecta con el cilindro.

El tránsito por esta ruta se encuentra limitado por el cierre preventivo que hicieron las autoridades, mientras los expertos adelantan las actividades de campo que el caso amerita.