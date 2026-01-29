Directivas de Satena y Searca prometen esclarecer causas del accidente en la región del Catatumbo

Cúcuta

Los presidentes de las empresas aéreas comprometidas en el accidente del avión donde murieron quince personas en la zona rural del municipio de La Playa de Belén en la región del Catatumbo anunciaron llegar a fondo para determinar las causas del siniestro.

El presidente de Satena Oscar Zuluaga admitió que la zona de operación de la ruta es una zona vulnerable por la situación de orden público, pero advirtió que el equipo de la aeronáutica civil es el responsable de determinar ese factor.

“Hasta el momento no tenemos información al respecto, la comunicación de la tripulación con el tráfico aéreo fue una comunicación normal, se aprecia una comunicación estándar, toca dejar al equipo investigador que determinen las causas del accidente” dijo el representante de la compañía.

Agregó que “durante la operación de conectividad en más de diez meses, hemos logrado adelantar a través del apoyo y la contratación de la operación con la empresa Searc,. al momento se han desarrollado 17.661 vuelos”.

El presidente de Searca Jorge Campillo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, “estamos con ustedes y debemos mantener el contacto y mantener toda la colaboración con todo lo que sea posible. Quiero pedirles perdón y respeto por lo ocurrido”.

“Nuestra operación tiene 33 años con más de treinta aeronaves al servicio de Saten,a durante más de 25 años de interés social y cubriendo las rutas, llegando a las partes donde solo el Estado en su capacidad puede llegar”.

“Las causas y posibles causas se las dejamos a las autoridades aeronáuticas y estamos prestos a brindar toda la colaboración para poder llegar a una conclusión”dijo el funcionario.

Finalmente el presidente de Satena dijo que “en la operación que tiene Satena en esta región, se cuenta con las condiciones mínimas requeridas para garantizar una operación segura y estable.Se viene trabajando de la mano con la aeronáutica civil en tecnología y recurso humano para poder lograr que en los aeropuertos regionales donde esta operando Satena de cuente con todos los beneficios que tienen los otros aeropuertos troncales que tienen unas condiciones de radio ayudas, condiciones amplias para la operación aérea” dijo.