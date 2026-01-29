Ministerio de Educación aseguró que docentes recibirán su salario a más tardar este 30 de enero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinEducación aseguró que docentes recibirán su salario a mas tardar este 30 de enero

El Ministerio de Educación Nacional negó que existan retrasos en el giro de recursos para el pago de salarios a los docentes de Bogotá y aseguró que las transferencias se realizaron dentro de los plazos establecidos por la ley, en medio de la polémica por el no pago oportuno a cerca de 29.000 maestros en la capital.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la viceministra de Educación, Maritza Molina, afirmó que los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) están garantizados y que no existe riesgo para el pago de la nómina.

“No estamos hablando de un retraso. Estamos dentro de los diez días que establece la ley para hacer las transferencias”, señaló Molina.

La funcionaria explicó que la Ley 1176 establece que los giros deben realizarse durante los últimos diez días de cada mes y que, según el cronograma, el pago a los docentes de Bogotá se efectuaría este 29 de enero.

“La misma Secretaría de Educación informó que iba a pagar hoy 29. Mañana es 30, estamos dentro de los términos legales”, sostuvo en estrevista con Julio Sánchez Cristo.

Molina rechazó versiones en redes sociales que sugerían falta de recursos o riesgo en el pago de salarios.

“Se genera un ruido innecesario y una incertidumbre como si no existieran los recursos, cuando sabemos que los recursos del SGP están garantizados”, dijo la viceministra.

La funcionaria también aclaró que el Ministerio de Educación no realiza directamente los pagos a los docentes, sino que transfiere los recursos a las entidades territoriales certificadas, que son las encargadas de girar la nómina.

“El ministerio no paga. Nosotros hacemos la transferencia y son las secretarías de educación las que realizan el pago a los maestros”, explicó.

Molina aseguró que no solo Bogotá, sino el resto de entidades territoriales en el país, realizarán los pagos dentro de los tiempos previstos.

“Todos los maestros del país tienen los mismos derechos. Mañana 30 todos tendrán su salario en sus cuentas”, concluyó la viceministra Molina.

