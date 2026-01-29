63 centros educativos de Antioquia serán beneficiados del programa Félix y Susana

Antioquia

El programa de la Fundación SURA y PAN Corporación Social, Félix y Susana, busca fortalecer, desde el sector público y privado, las capacidades de los docentes en las diversas instituciones educativas del departamento para el bienestar integral de la niñez.

A través de la formación a docentes, la estrategia prioriza el desarrollo integral de los niños y niñas de las primeras etapas escolares, fortaleciendo prácticas pedagógicas, hábitos de vida saludable y entornos educativos protectores.

Intervención pedagógica

En Antioquia se beneficiarán 63 centros educativos de las diferentes subregiones del departamento: el Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, además de nueve centros en Arboletes, seleccionados por su mayor vulnerabilidad social y necesidades de fortalecimiento educativo.

Lea también: Artistas empíricos de Antioquia inician formación universitaria para validar su trayectoria cultural.

La primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, destacó la importancia de la estrategia para las infancias: “Este proceso formativo permite que nuestros niños y niñas aprendan a conocer y cuidar su cuerpo con herramientas pedagógicas que aportan a su bienestar durante la etapa escolar. Lo hacemos porque queremos que crezcan seguros, acompañados y con mayores oportunidades”.

Félix y Susana se desarrollarán en el marco de dos años, incluyendo herramientas pedagógicas y acompañamiento a las instituciones educativas para la convivencia, la educación integral de la sexualidad y el desarrollo socioemocional.