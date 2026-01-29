63 centros educativos de Antioquia serán beneficiados del programa Félix y Susana
El Bajo Cauca, Oriente, Suroeste, y nueve establecimientos de Arboletes, serán los priorizados por el programa durante los próximos dos años.
Antioquia
El programa de la Fundación SURA y PAN Corporación Social, Félix y Susana, busca fortalecer, desde el sector público y privado, las capacidades de los docentes en las diversas instituciones educativas del departamento para el bienestar integral de la niñez.
A través de la formación a docentes, la estrategia prioriza el desarrollo integral de los niños y niñas de las primeras etapas escolares, fortaleciendo prácticas pedagógicas, hábitos de vida saludable y entornos educativos protectores.
Intervención pedagógica
En Antioquia se beneficiarán 63 centros educativos de las diferentes subregiones del departamento: el Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, además de nueve centros en Arboletes, seleccionados por su mayor vulnerabilidad social y necesidades de fortalecimiento educativo.
Lea también: Artistas empíricos de Antioquia inician formación universitaria para validar su trayectoria cultural.
La primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, destacó la importancia de la estrategia para las infancias: “Este proceso formativo permite que nuestros niños y niñas aprendan a conocer y cuidar su cuerpo con herramientas pedagógicas que aportan a su bienestar durante la etapa escolar. Lo hacemos porque queremos que crezcan seguros, acompañados y con mayores oportunidades”.
Félix y Susana se desarrollarán en el marco de dos años, incluyendo herramientas pedagógicas y acompañamiento a las instituciones educativas para la convivencia, la educación integral de la sexualidad y el desarrollo socioemocional.