Desde el Tolima, Hernán Penagos alertó por aumento atípico de inscripciones en curules de paz

Tolima

En medio del foro denominado Encuentros en Honda, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, alertó sobre un aumento atípico en las inscripciones para votar en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), o curules de paz.

Durante su intervención en el evento ¿Cómo resolver el problema territorial?, el registrador indicó que, a nivel nacional, ya se han inscrito 1.430.000 personas para participar en las votaciones de las curules de paz, que en el país ascienden a 16 en total, de las cuales una corresponde al sur del Tolima.

“Encontramos que el aumento de la inscripción de ciudadanas y ciudadanos para votar en las CITREP está muy elevado. Eso quiere decir que se están trasladando de los centros urbanos a inscribirse en los sectores rurales para influir en este proceso electoral”, explicó Penagos.

El registrador, a su vez, recordó que estas circunscripciones fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz para garantizar la representación política de los sectores rurales más afectados por el conflicto, a través de 16 curules especiales, y enfatizó en la necesidad de protegerlas para que cumplan plenamente su función democrática.

“Es muy importante y hay que lograrlo; el problema es que, en ocasiones, esa representación puede estar cooptada y, cuando eso ocurre, el propósito para el cual fue creada no se cumple”, aseveró.

En ese sentido, la autoridad electoral advirtió sobre una aparente instrumentalización por parte de grupos armados, que al parecer buscarían influir en estos comicios que se desarrollan principalmente en zonas rurales.

En el Tolima, por ejemplo, las autoridades locales y regionales han advertido que las disidencias de las Farc, que hacen presencia en el sur del departamento a través de la minería ilegal, buscan influir en las elecciones.

De hecho, cientos de foráneos llegados de otras regiones para ejercer minería ilegal se habrían inscrito para votar en Ataco y Chaparral, donde se elige una curul de paz.