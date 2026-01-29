¿Quién responde por el mantenimiento del puente peatonal entre el INEM e ITIDA en Soledad?

Una polémica se ha suscitado en los últimos días tras el avanzado deterioro del puente peatonal que conecta a los colegios INEM e ITIDA en Soledad.

Este martes, 27 de enero, la Alcaldía de Soledad reiteró a la Gobernación la intervención urgente del puente peatonal INEM-ITIDA indicando que hoy representa un riesgo para la comunidad estudiantil y demás personas que cruzan por este puente.

“El puente, ubicado en un sector de alta afluencia vehicular y peatonal, en inmediaciones de varias instituciones educativas, representa un riesgo significativo para la integridad física de la comunidad, en especial de los estudiantes, debido al deterioro estructural existente, el cual podría derivar en la ocurrencia de lamentables accidentes”, indicó la Alcaldía.

Gobernador Verano dice que se tienen los diseños

El mandatario departamental, Eduardo Verano, confirmó a través de su cuenta en “X”, que ya se cuentan con los estudios y diseños técnicos, y que ahora se estructura los mecanismos presupuestales para su intervención dentro del plan de obras del año.

El mandatario afirmó que, a pesar de que el puente está en una vía nacional a cargo del INVIAS, desde la administración departamental se están haciendo los esfuerzos posibles para priorizar la protección de la vida y seguridad de estudiantes y personas que cruzan por este puente.

Llamado al INVIAS

Por ello, hizo un llamado para que haya una articulación real entre las entidades competentes para que deje de existir un riesgo ante el mal estado de la infraestructura.