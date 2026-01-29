“Ocho años después y no pasa nada”: Char advierte impunidad por atentado en la Estación San José

Víctimas del atentado a la Estación de Policía de San José.( Caracol Radio )

En medio de la entrega de un CAI en el barrio La Victoria, el alcalde Alex Char hizo fuertes reclamos a la justicia tras ocho años del atentado a la Estación de Policía de San José en el que murieron seis uniformados de la institución.

“Ese día Barranquilla lloró y llora porque todavía es la hora, ocho años después, que yo no conozco a un judicializado. El ELN puso esa bomba, mostraron algunos resultados, mientras tanto, ningún judicializado”, manifestó.

El mandatario distrital recriminó que, hasta el momento, no se hayan presentado condenados por este atentado ocurrido en medio del Precarnaval en enero de 2018.

“Cómo le respondemos a los familiares por sus hijos que llegaron al corazón de Barranquilla, explotaron tremenda estación como la de San José y no pasa nada aquí en Colombia”, manifestó.

Durante su intervención fue enfático al afirmar que “no podemos doblarnos ante las bandas criminales”.

Hay que indicar que el 16 de noviembre de 2022, un juez de Barranquilla determinó libertad por vencimiento de términos a favor de Cristian Bellón, Nilson Mier Vargas y Dalila Duarte, los únicos capturados por este caso. En el atentado ocurrido el 27 de enero de 2018 fueron asesinados seis policías.

Volvió a criticar el traslado fallido de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’

El alcalde Alex Char volvió a criticar al Gobierno Nacional por el traslado fallido de alias ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ a cárceles de Barranquilla.

“El otro día nos querían traer tres delincuentes de allá del interior de las cárceles de máximas seguridad y nosotros nos paramos firmes. Barranquilla se protege, se cuida”. dijo.