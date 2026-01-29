La sombra liberal detrás de Carlos Saad, nuevo presidente de Findeter

Tras la salida de Findeter de Juan Carlos Muñiz, ficha de representantes liberales en el Gobierno, acaba de ser nombrado Carlos Saad Llinás como nuevo presidente de esa entidad, conocida como la Banca de Desarrollo Territorial.

Puede leer: Carlos Saad Llinás es el nuevo presidente de Findeter

Fuentes de 6AM W aseguran que ese nombramiento obedecería a un renovado acuerdo político con 10 mujeres representantes liberales que han apoyado la agenda del presidente Gustavo Petro en el Congreso y que estarían recuperando el control de la entidad con la llegada de Saad.

El nuevo presidente llegó a Findeter por cuenta de su antecesor Muñiz, a quien sacaron del cargo tras rumores que lo relacionaban con la casa Char. Este medio consultó a varias fuentes políticas y del Gobierno, quienes señalan que el ascenso de Saad fue promovido por la representante Jezmi Barraza, del departamento del Atlántico, y quien es una de las 10 congresistas del grupo conocido como las ‘Sin Piedad’.

Las congresistas estuvieron recientemente reunidas con el presidente Gustavo Petro en Cartagena y allí hablaron de los retos para el cierre del Gobierno, incluido el análisis electoral y los apoyos que se inclinaban por el exministro Juan Fernando Cristo, pero que también está peleando el exembajador Roy Barreras.

Respuesta del nuevo presidente

Frente al tema, 6AM consultó a los mencionados. La congresista Barraza no contestó los mensajes, pero quien sí respondió fue Saad Llinás, defendiendo su mérito para el nombramiento y negando tener cercanía con las representantes liberales.

“Para nada, llegué a FINDETER hace más de dos años y medio sin ninguna recomendación política. En su momento (agosto de 2023) me contactaron por la necesidad de suplir la vacante de director de Planeación Financiera y después de un proceso de selección fui escogido. En octubre de 2024 fui encargado de la Vicepresidencia de Planeación y para el tema de la Presidencia decidieron escoger alguien de la entidad y participé en ese proceso al igual que otros funcionarios. No conozco a ninguna de las mujeres liberales que me comenta”, precisó a través de un mensaje.