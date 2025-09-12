Nuevo cargo en el gobierno Petro: Laura Sarabia llega a la Embajada de Colombia en Reino Unido
Su hoja de vida fue publicada este viernes en la página de Aspirantes Presidencia.
Una de las mujeres más influyentes en el gobierno Petro, es Laura Sarabia, quien es considerada una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro y quien ha liderado decisiones importantes en el Gobierno.
Tras su salida de la Cancillería, en medio de la polémica por el contrato de pasaportes, mucho se había hablado sobre la nueva designación que tendría en el gobierno Petro.
Pero este viernes, Presidencia oficializó su llegada a la Embajada de Reino Unido. Ahora Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia ante el gobienro de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte.