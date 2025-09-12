Nuevo cargo en el gobierno Petro: Laura Sarabia llega a la Embajada de Colombia en Reino Unido

AME494. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía de archivo del 27 de marzo de 2025 de la entonces canciller de Colombia, Laura Sarabia, hablando en una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó este jueves su renuncia al cargo por diferencias con decisiones del Gobierno. EFE/ Carlos Ortega / ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

Una de las mujeres más influyentes en el gobierno Petro, es Laura Sarabia, quien es considerada una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro y quien ha liderado decisiones importantes en el Gobierno.

Tras su salida de la Cancillería, en medio de la polémica por el contrato de pasaportes, mucho se había hablado sobre la nueva designación que tendría en el gobierno Petro.

Pero este viernes, Presidencia oficializó su llegada a la Embajada de Reino Unido. Ahora Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia ante el gobienro de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte.