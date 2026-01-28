Distrito no ha recibido giro de MinEducación para pagar salario a docentes

Esta vez el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la polémica que se ha desatado a propósito del pago del salario a docentes de la capital.

“Ministro, parece que lo están informando mal en su propia cartera. A la fecha, no hemos recibido el giro”, aseguró Galán en su cuenta de X.

El mandatario explicó que el Gobierno Nacional ha girado los recursos entre el 20 y el 21 de cada mes para que el Distrito pueda pagar a los maestros 3 días hábiles antes de finalizado el mes.

Sin embargo, esta vez el Distrito no ha recibido ese dinero, por lo que no puede pagar a los profesores.

“Le reitero, a la fecha no hemos recibido el giro. Ojalá este inconveniente no se repita”, insistió el mandatario.

Rifi Rafe entre Secretaría y Ministerio de Educación

Por un lado, la Secretaría de Educación, aseguró que el Ministerio, encargado del pago del salario de más de 30 mil profesores en Bogotá, no ha girado los recursos.

El Ministerio de Educación rechazó las afirmaciones del Distrito e indicó que es falso lo que han publicado.

“No existe retención de la nómina docente. El Ministerio de Educación Nacional está realizando los giros dentro de los tiempos establecidos por la ley”, manifestaron en un comunicado.

Señalaron que está adelantando los trámites para que todos los docentes del país reciban su pago.