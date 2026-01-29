Petro defiende modelo de salud en Colombia y critica artículo sobre destrucción del sistema

El Presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X, salió en defensa del sistema de salud que busca implementar el gobierno nacional y respondió los cuestionamientos de un artículo publicado en la revista médica especializada el British Medical Journal.

El informe fue titulado, “Como los políticos destruyeron el sistema de salud de Colombia”. El jefe de estado pidió rectificación, del informe que según Petro, no tiene en cuenta varios factores de salud en el país.

Según el jefe de estado, Inglaterra tiene un sistema de salud similar al que se busca implementar en Colombia, y aseguró que mantiene un mejor funcionamiento que el sistema de salud de Estados Unidos, que es más parecido al de las EPS privadas.

“Eso nos ha permitido, vía prevención y red pública, mejorar todos los indicadores, que se usan mundialmente para medir la eficiencia de un sistema de salud: a) hemos descendido a la mitad, del último año de Duque, y al más bajo nivel de la historia estadística la mortalidad infantil por desnutrición. b) hemos reducido al más najo nivel de la historia la mortalidad perinatal. c) Hemos reducido la razón y los casos de mortalidad materna. ¿Cómo se puede llamar fracaso y destrucción a lo que hemos construido?”, enfatizó el presidente.

El mandatario afirmó, que el artículo no cuenta con toda la información del sistema preventivo y los cambios en la red pública de salud.

Sobre las EPS, en su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que en los últimos 33 años, de las 117 entidades promotoras de salud privadas que tenía el país, han sido liquidas 100.

“esa liquidación ha dejado una deuda en la red hospitalaria pública y privada, que el ministerio de salud ni la superintendencia no han traído a valor presente, de decenas de billones de pesos, destruyendo casi toda la red pública”, y agregó que: El motivo de la liquidación de cien EPS privadas, es el robo de decenas de billones de pesos de los dueños de la mayoría de las EPS liquidadas y de todas las intervenidas”, reiteró.

Pues hermana Claudia, la revista puede ser científica, pero el autor del artículo es un opinador y no es científico; ni siquiera preguntó nuestra opinión, ni la mía ni la del ministro de salud, y tengo que decirte que está equivocado.



No sé si se mantenga el artículo en la… https://t.co/59t6mIGqyr pic.twitter.com/DUlF7nZkp7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 29, 2026

La respuesta del Ministerio de Salud

Más temprano, el Ministerio de Salud también expresó su rechazo a la publicación de The BMJ, advirtiendo que “presenta una narrativa sesgada y carente de rigor técnico sobre el sistema de salud colombiano, omite su crisis estructural histórica, utiliza fuentes sin sustento oficial y promueve conclusiones que no se apoyan en evidencia verificable ni en un análisis integral de política pública”.