La pelea por los votos de las ‘Sin Piedad’, las mujeres liberales que apoyan al Gobierno Petro

A comienzos de enero se produjo una interesante reunión política entre el presidente Gustavo Petro y un grupo de representantes liberales conocidas como las ‘Sin Piedad’, nombre que recibieron tras dejar por fuera a la representante Piedad Correal, crítica del Gobierno Nacional.

Esa alianza la integran entre otras las congresistas Olga Beatriz González, Jezmi Barraza, María Eugenia Lopera, Karyme Cotes y Mónica Bocanegra, quienes han votado en bloque prácticamente todas las reformas e iniciativas del oficialismo.

Fuentes de 6AM W confirmaron que se reunieron en Cartagena y que hablaron del apoyo de ese sector liberal en la contienda. La mayoría de las representantes le manifestaron al presidente su interés de apoyar al exministro Juan Fernando Cristo, por su origen liberal, su cercanía con el Gobierno y su posibilidad de atraer a otros sectores.

Según varias asistentes, el presidente habría manifestado que veía “bien” ese respaldo a su exministro, con lo cual muchas habrían entrado de lleno a su campaña, aunque con discreción, pues el Partido Liberal no ha fijado una posición frente a la contienda. De hecho, el fin de semana pasado la representante Olga Beatriz González habría realizado un evento en el departamento del Tolima al cual aparentemente invitó a Cristo.

Sin embargo, otras fuentes en el Gobierno confirman que hay algunos interesados en mover el apoyo de este estratégico sector liberal hacia la campaña de Roy Barreras.

De hecho, una de las representantes asegura que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió replantear su apoyo a Cristo y le sugirió apoyar a Barreras, quien justamente fue visto en las últimas horas con el jefe de la cartera política.

6AM W consultó a Benedetti, quien aseguró que él no está en ningún lado y que las decisiones se tomarán después del 8 de marzo, día de las elecciones legislativas y de las consultas.

El grupo de las ‘Sin Piedad’ ha recibido representación en el Gobierno y es considerado fundamental para la Casa de Nariño, en un momento decisivo en la carrera por la Presidencia de la República.