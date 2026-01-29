Personero de Tunja explica decisión judicial que lo declaró en desacato por presunto incumplimiento

Un juzgado de Tunja declaró en desacato al personero municipal Nelson Andrés Villabona por no acatar, dentro de los plazos establecidos, una orden judicial relacionada con la entrega de copias de un expediente disciplinario. La decisión, emitida el 2 de diciembre de 2025, ordena una multa, tres días de arresto y la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, lo que ha generado una fuerte controversia jurídica e institucional en la capital boyacense.

Según explicó el propio personero en entrevista con Caracol Radio, el desacato se origina en un proceso que dejó de estar bajo competencia de la Personería. Villabona señaló que la Procuraduría asumió el conocimiento preferente de varios expedientes disciplinarios contra un funcionario de la Administración Municipal, lo que obligó a la Personería a remitir la totalidad de los procesos. «...Nosotros entregamos absolutamente todos los expedientes porque por competencia preferente la Procuraduría asumió la investigación...», afirmó el funcionario.

Villabona indicó que, pese a haber informado tanto al apoderado del funcionario investigado como al juzgado que ya no tenía en su poder los expedientes, se le ordenó entregar copias de un proceso que materialmente no reposaba en su despacho. «...Si yo no tengo el expediente, ¿cómo le doy copias del expediente? Es imposible cumplir lo imposible...», sostuvo, al señalar que la Procuraduría notificó al solicitante que las copias estaban disponibles allí, previo el pago de los costos legales correspondientes.

Frente a la decisión judicial, el personero manifestó que afronta el proceso con tranquilidad y que cuenta con los soportes documentales que acreditan sus actuaciones. «...Tengo las fechas, las respuestas dadas al juzgado y las comunicaciones de la misma Procuraduría; si he cometido alguna irregularidad, responderé, pero tengo la conciencia tranquila...», afirmó Villabona, quien advirtió que el caso plantea un debate de fondo sobre el acceso a la justicia y la coordinación entre entidades, al tiempo que espera que las instancias superiores revisen la medida adoptada.