Personería de Santa Marta solicita al Ministerio de Salud vacunación urgente contra el dengue

La Personería Distrital de Santa Marta elevó una solicitud formal al Ministerio de Salud y Protección Social, y al Instituto Nacional de Salud, para que se implemente un proceso de vacunación contra el dengue en el distrito, como respuesta al aumento de casos y a las condiciones sociales, ambientales y de infraestructura que incrementan el riesgo de propagación.

“Hemos solicitado una implementación urgente para que se inicie un proceso de vacunación contra el dengue, priorizando obligatoriamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, específicamente de los estratos 1, 2 y 3 con registro en Sisbén, por las situaciones que hoy nos están afectando”, dijo el personero distrital, Edwar Orozco.

Uno de los principales argumentos de la Personería al elevar esta solicitud es la crisis estructural de servicios públicos que vive Santa Marta. El desabastecimiento de agua obliga a miles de familias a almacenar líquido en recipientes y pimpinas, generando criaderos del mosquito transmisor del dengue. A esto se suma el mal estado del sistema de alcantarillado.

Según cifras oficiales, los casos de dengue en Santa Marta y el departamento del Magdalena presentan un aumento superior al 53% según el último boletín INS del 2025, lo que refuerza la urgencia de la medida.