La FLIP rechaza las recientes declaraciones de Carlos Caicedo en contra de la prensa
A estos hechos se sumaron posteriores pronunciamientos de Rafael Martínez, también integrante de Fuerza Ciudadana y exgobernador de Magdalena, en los que se buscó deslegitimar el trabajo periodístico.
Santa Marta
La Fundación para la Libertad de Prensa Flip rechazó las acusaciones hechas por el exgobernador del Magdalena, y candidato a la presidencia de la República, Carlos Caicedo, al realizar señalamientos públicos y anunciar acciones legales y penales contra periodistas tras la publicación de una investigación sobre denuncias de presunto acoso sexual ocurridas durante su periodo como gobernador de Magdalena, entre 2020 y 2023.
A estos hechos se sumaron posteriores pronunciamientos de Rafael Martínez, también integrante de Fuerza Ciudadana y exgobernador de Magdalena, en los que se buscó deslegitimar el trabajo periodístico.
Según la FLIP, el uso de redes sociales y espacios de debate público para señalar y estigmatizar a la prensa por parte tanto de Caicedo como de Martínez representa un riesgo para las y los periodistas, pues varios ciudadanos y usuarios en redes sociales han replicado estos y otros señalamientos, como prensa “prepago”, en su contra.
Le puede interesar:
Caicedo se defiende de denuncias de acoso sexual: “una táctica nazi de la derecha y falsa izquierda”
Finalmente, y de cara a los comicios que se aproximan, la FLIP exhorta a Carlos Caicedo y a Rafael Martínez que como figuras políticas y públicas que son, promuevan un discurso respetuoso hacia los y las periodistas y garanticen el ejercicio de la libertad de prensa.