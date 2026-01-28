“Se cumplen ocho años de impunidad”: familiares de víctimas de atentado contra estación San José

Miembros de la Policía Nacional, autoridades locales, familiares, amigos y ciudadanía en general, se reúnen en el cementerio Jardines, de Paz de Santa Marta, para despedir con honores al patrullero Yamit José Rada Muñoz, uno de los uniformados asesinados en el atentado a la estación de San José en Barranquilla. CARACOL RADIO

Este lunes 27 de enero se conmemoraron los ocho años de la tragedia que Barranquilla no olvida. En ese entonces, miembros del frente urbano del ELN realizaron el atentado con explosivos contra la Estación de Policía San José, cuando los policías formaban a primera hora del día.

Pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse, lo que ha generado un fuerte sentimiento de impunidad entre los familiares de las víctimas.

Kenia Llanos, prima de Anderson René Cano Arteta, una de las víctimas, reclamó justicia y denunció el abandono del Estado frente a este proceso.

“Todos los años, para estas fechas, cuando sabemos cómo pasó, uno siente la misma impotencia porque el caso sigue impune. Solo vemos dilación del proceso que fue tan obvio en determinarse las responsabilidades de los involucrados, pero hoy gozan de libertad”, indicó Llanos.

Los procesados por el atentado

Los procesados por el atentado son Cristian Camilo Bellón Galindo, fue capturado en flagrancia como el autor material del atentado en la estación de Policía de San José.

Nilson de Jesús Mier Vargas y Dalila María Duarte Martínez, pareja de esposos capturados por apoyar en la logística del ataque y Jefferson Torres Mina, de quien nunca se supo su paradero.

Los tres capturados fueron dejados en libertad en noviembre de 2022 por vencimiento de términos.

Hoy la familia de los seis uniformados muertos y de los 40 heridos siguen clamando por justicia.