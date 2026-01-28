“No voy a poner un tache más”, Sergio Moncayo, nuevo Secretaría de Movilidad de Cali

Cali

La instalación de taches en la glorieta del Monumento a la Solidaridad, en el norte de Cali, generó unas fuertes críticas luego de provocar graves problemas de movilidad en la avenida Tercera Norte con calle 34 Norte.

La improvisación, desconocimiento de la movilidad urbana, la alteración social, el autoritarismo en lugar de la autoridad y codicia de pensar más en el negocio que en en la seguridad vial y bienestar de la sociedad son los nefastos legados que deja el ex secretario de… pic.twitter.com/0352Kcs485 — Rodrigo Salazar (@rodrisalazarco) January 28, 2026

Ante la situación, el recién posesionado secretario de Movilidad, el coronel (r) Sergio Moncayo, confirmó el retiro de algunos de los taches y señaló que “yo no voy a colocar un tache más en la ciudad y eso tiene que quedar claro”, decisión que, según explicó, responde al impacto negativo que estos elementos tuvieron especialmente sobre los buses.

Moncayo aclaró que la instalación inicial se basó en estudios técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por tratarse de un punto con alta accidentalidad.

Entre tanto, el personero de Cali Gerardo Mendoza advirtió que se revisará la planeación, los estudios técnicos y la contratación de esta intervención vial y que de encontrarse irregularidades se iniciarán las investigaciones correspondientes.