“No voy a poner un tache más”, Sergio Moncayo, nuevo Secretaría de Movilidad de Cali
La decisión fue anunciada luego de retirar algunos de los taches en la glorieta del Monumento a la Solidaridad, tras el caos vial que se registró en el norte de la ciudad.
Cali
La instalación de taches en la glorieta del Monumento a la Solidaridad, en el norte de Cali, generó unas fuertes críticas luego de provocar graves problemas de movilidad en la avenida Tercera Norte con calle 34 Norte.
Ante la situación, el recién posesionado secretario de Movilidad, el coronel (r) Sergio Moncayo, confirmó el retiro de algunos de los taches y señaló que “yo no voy a colocar un tache más en la ciudad y eso tiene que quedar claro”, decisión que, según explicó, responde al impacto negativo que estos elementos tuvieron especialmente sobre los buses.
Moncayo aclaró que la instalación inicial se basó en estudios técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por tratarse de un punto con alta accidentalidad.
Entre tanto, el personero de Cali Gerardo Mendoza advirtió que se revisará la planeación, los estudios técnicos y la contratación de esta intervención vial y que de encontrarse irregularidades se iniciarán las investigaciones correspondientes.