El Hospital Universitario del Valle es la única institución pública de tercer nivel que hasta ahora sostiene la atención para usuarios de EPS intervenidas como la Nueva EPS, con efectos que ya se sienten en la congestión de sus servicios y la cartera.

“La crisis que viven las EPS ha convertido a los hospitales públicos del país en basureros sociales, lo que ha ocasionado que la sala de urgencias del hospital Universitario del Valle tenga una sobreocupación del 300%”.

Así lo advirtió Jorge Rodríguez, vicepresidente de Sintrahospiclinicas en el Valle del Cauca, al precisar que la deuda que tienen las EPS con la Red Pública de Salud y Privada en el departamento asciende a más de 6 billones de pesos a corte del año 2025.

“Es el peor de los panoramas, porque no solo la corrupción, la negligencia, la burocracia, sino que la política secuestró la salud”, aseguro el dirigente sindical.

Para el vicepresidente de Sintrahospiclinbicas en el Valle, las EPS están mandando desaforadamente a sus afiliados a los hospitales públicos.

“Un hospital público no le puede cerrar las puertas a ningún colombiano, porque ahí sí es delito. Pero las EPS si le pueden decir a sus usuarios que no hay citas, no hay una y otra cosa y nos ponen en el paseo de la muerte”, recalcó Jorge Rodríguez.

Deudas de las EPS

La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales de Colombla habla de 24 billones de pesos de deuda de las EPS a los hospitales públicos, a corte del año 2025.

“El ministerio de Salud saco un informe en el segundo semestre del año pasado que dice que las deudas reales con hospitales, con clínicas y laboratorios, es de alrededor de 33 billones de pesos. Osea que hay una diferencia de 9 billones de pesos", dijo Jorge Rodríguez.

Sostuvo que en el Valle del Cauca a la Red Pública de Salud la deuda asciende a casi 3.5 billones de pesos ya la Red Privada otros 3 billones de pesos, para una deuda total de 6.5 billones de pesos que adeudan las EPS.