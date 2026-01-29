“Nadie se salva”: alcalde de Zarzal afectado por crisis del sistema de salud

Valle del Cauca

La crisis del sistema de salud en Colombia hoy golpea al alcalde de Zarzal, Alexander Gómez, quien enfrenta un cuadro de pancreatitis y debió ser trasladado desde su municipio al Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, debido a que actualmente es la única institución pública en el departamento que está atendiendo a usuarios de la Nueva EPS.

El caso fue expuesto por la gobernadora Dilian Francisca Toro, dejando en evidencia la grave problemática que enfrentan miles de ciudadanos.

“Si esto ocurre con una persona que es conocida, como será cualquier ciudadano, entonces eso es lo que nosotros queremos, que haya igualdad, que todo el mundo tenga la oportunidad de tener salud, de poder llegar a un centro médico y lo puedan atender con calidad, con humanidad, con prontitud, eso es lo único que nosotros estamos pidiendo”, señaló.

La mandataria alertó que el HUV enfrenta una fuerte congestión y presión financiera, situación que se ha visto agravada por la atención de pacientes remitidos desde otros municipios, afectando la calidad en la atención.

“E hospital universitario tiene un exceso de pacientes por lo que a veces no puede darle la prontitud y la calidad de la atención a los pacientes y quienes se perjudican son ellos”, agregó.

Finalmente, la gobernadora hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se salde la millonaria deuda que mantienen las EPS con la red hospitalaria del Valle del Cauca, la cual asciende a cerca de 6 billones de pesos.