Junior de Barranquilla se fortalece con la llegada de un nuevo patrocinador

El Junior de Barranquilla inicia una nueva etapa fuera de la cancha con la llegada de Claro como su nuevo patrocinador oficial, una alianza que refuerza el vínculo entre el equipo tiburón y una de las compañías más importantes del país. Por primera vez, la empresa de telecomunicaciones se vincula a un club deportivo, apostándole a un símbolo que representa la pasión, la identidad y el orgullo de toda una región.

A partir de este acuerdo, la marca Claro aparecerá en la parte posterior de la camiseta del Junior, en una relación que va más allá de lo comercial y que busca conectar al equipo con sus hinchas a través de la tecnología y nuevas experiencias.

“La gran noticia es que somos patrocinadores oficiales del Junior, un gran equipo, que el año pasado ganó todo y está en la Copa Libertadores, así que vamos a ver el logo de Claro mucho tiempo acá en la camiseta”, dijo Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

La compañía también pondrá su infraestructura y soluciones digitales al servicio del club y de la afición, fortaleciendo la cercanía entre los jugadores y la gente.

Inversión y conectividad en Barranquilla

El anuncio del patrocinio llega en medio de un ambicioso plan de inversiones de Claro en Barranquilla, orientado a consolidar a la ciudad como un referente de conectividad en el Caribe colombiano. Durante 2025, la empresa destinó cerca de USD 7 millones —más de $30.000 millones de pesos— a la expansión de la fibra óptica y a la modernización de su red móvil en la capital del Atlántico.

Estas inversiones permitieron habilitar más de 57.000 nuevos accesos de fibra óptica, lo que representó un crecimiento del 73 % en la cobertura, además de la ampliación de la red con 503 kilómetros adicionales. En los hogares, la modernización hizo posible velocidades de hasta 900 megas, mejorando la estabilidad y la calidad del servicio.

Avances en 5G y red móvil para 2026

La transformación tecnológica también se refleja en el fortalecimiento de la red móvil. Durante 2025, Claro modernizó 29 estaciones base en puntos estratégicos como el Estadio Metropolitano, el Gran Malecón del Río y el centro de Barranquilla. En paralelo, la compañía construyó 128 estaciones base 5G, alcanzando una cobertura del 18 % de la ciudad, con el 10 % del tráfico móvil cursando sobre esta red.

Para 2026, la empresa proyecta inversiones superiores a los USD 5,5 millones en Barranquilla, con énfasis en seguir ampliando la cobertura 5G y mejorando la experiencia de conectividad fija y móvil para hogares, empresas y más de 22.000 negocios que operan en la ciudad.

Tecnología y educación para el desarrollo social

Más allá de la infraestructura, Claro también ha puesto el foco en el impacto social. A través de su estrategia de sostenibilidad Claro por Colombia, inauguró en la Casa del Carnaval la primera Sala de Tecnología de la ciudad, un espacio que beneficiará a más de 4.000 hacedores del Carnaval con acceso gratuito a internet, computadores y formación virtual.

Adicionalmente, mediante el programa Escuelas Conectadas, más de 15.000 estudiantes del departamento del Atlántico cuentan hoy con instituciones educativas conectadas sin costo, 15 de ellas ubicadas en Barranquilla.

“La Costa llega lejos por su gente”

Bajo el concepto “La Costa llega lejos por su gente y eso nos impulsa a dar más”, la compañía reafirma su apuesta por la región Caribe, exaltando el talento, la disciplina y la dedicación de los barranquilleros como motor de desarrollo. Desde el deporte hasta la cultura y la educación, Claro busca acompañar a la ciudad en su crecimiento, conectando historias, sueños y oportunidades.

Con el patrocinio al Junior, las inversiones en conectividad y el impulso a la educación, la empresa consolida su compromiso con Barranquilla, una ciudad donde la pasión se vive dentro y fuera de la cancha.