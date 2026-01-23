En solo cinco días concluyó el retiro total de la grama del estadio Metropolitano

Las obras de modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez continúan avanzando y ya alcanzaron uno de sus hitos principales: el retiro total de la grama. Así lo confirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras una visita técnica al escenario deportivo junto al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun.

De acuerdo con el mandatario distrital, Alejandro Char, los trabajos se concentran ahora en labores de excavación y demolición, fundamentales para dar paso a la nueva etapa del proyecto.

“Ya terminamos el retiro total de la grama y seguimos adelante con los trabajos de excavación y demolición”, señaló Char, al destacar el progreso de las intervenciones que buscan renovar por completo el emblemático estadio.

El alcalde aseguró que estas acciones hacen parte de un plan integral para convertir el Metropolitano en un escenario de talla internacional, con mejores condiciones técnicas y logísticas. “Con estas intervenciones, transformaremos el Metro en un estadio listo para recibir a la Selección Colombia y a grandes espectáculos”, afirmó.

Un estadio para 60 mil espectadores

Como parte de esta renovación, el estadio pasará a tener una capacidad aproximada para 60 mil espectadores, lo que lo consolidará como uno de los escenarios deportivos más importantes del país y la región. La ampliación permitirá albergar eventos deportivos de alto nivel y grandes conciertos, fortaleciendo la agenda cultural y deportiva de Barranquilla.

Durante la jornada, las autoridades también visitaron el complejo deportivo de la Selección Colombia, donde recorrieron sus instalaciones y verificaron el avance del hotel que hace parte del proyecto. Según indicó el alcalde, esta infraestructura complementaria estaría lista en cerca de un mes, reforzando el posicionamiento de la ciudad como sede estratégica para el fútbol profesional y de selecciones.

Las obras del estadio Metropolitano hacen parte de una apuesta de ciudad por modernizar su infraestructura deportiva y proyectar a Barranquilla como un referente internacional para eventos deportivos y de entretenimiento de gran escala.