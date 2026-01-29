“Es una decisión pensada en el futuro”: Char respalda uso gratuito de infraestructura por Triple A

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió al proyecto aprobado en el concejo de Barranquilla que autoriza el uso gratuito de la infraestructura del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la empresa Triple A, durante 20 años más.

A través de su cuenta en X, el alcalde expresó: “Seguimos fortaleciendo a la Triple A, una empresa de los barranquilleros. Hemos dado un paso importante para asegurar que los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo sigan funcionando como la comunidad los necesita y sin interrupciones. El Concejo Distrital nos aprobó una iniciativa que permite que la empresa Triple A use nuestra infraestructura pública por los próximos 20 años. Con esta decisión aseguramos más continuidad, más inversiones y una ciudad pensada a largo plazo, para que los servicios esenciales sigan acompañando el crecimiento y el bienestar de nuestra gente”.

Según el Distrito, el mayor propósito de esta iniciativa es consolidar una oferta de servicios de calidad acorde al crecimiento que la ciudad ha venido desarrollándose. De esta manera se crean mejores condiciones para programar inversiones, acceder a financiación en términos más favorables y ejecutar obras que garanticen mejora en los servicios para la gente.

Empresa mayoritariamente pública

La Alcaldía explicó que el Distrito de Barranquilla es el accionista principal de Triple A, por lo que fortalecer su capacidad de gestión y de inversión también significa proteger un activo público estratégico.

El mandatario agregó que esto se traducirá en más y mejores inversiones en la infraestructura y calidad de los servicios públicos prestados por la empresa Triple A en Barranquilla.

Triple A proyecta inversiones para mantener y ampliar la cobertura de sus servicios. Un esquema de planeación a largo plazo permite modernizar la infraestructura existente y proyectar soluciones en zonas que hoy están en expansión.