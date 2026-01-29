Jueves 29 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que se conoce la primera demanda contra un candidato a la cámara de representantes en el Quindío, se trata del candidato Juan Camilo Cardenas avalado en coalición por el partido conservador y centro democrático

La demanda presentada por el ciudadano Jesús Obando al Consejo nacional Electoral que solicita la revocatoria de la inscripción como candidato a la cámara de Juan Camilo Cardenas aduciendo por presunta invalidez en la renuncia que presentó el aspirante como diputado del Quindío ante la asamblea departamental, teniendo en cuenta que renunció en una sección extraordinaria que no contemplaba la renuncia del entonces diputado, sino que debe ser en una sesión ordinaria de la duma departamental.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El Consejo Nacional Electoral no solo acepto la solicitud de la demanda, sino que ordeno la práctica de pruebas y le dio tres días tanto al partido conservador, al candidato Juan Camilo Cardenas y a asamblea departamental adjuntar los documentos requeridos entre ellos el acto de renuncia del diputado a la asamblea departamental.

En otras noticias judiciales, 3 integrantes del cartel de los delincuentes más buscados fueron capturados en Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía 47 especializada contra el narcotráfico a través de la seccional de investigación criminal SIJIN, capturó a 3 integrantes del cartel de los más buscados en el Quindío.

La diligencia de allanamiento realizada en el barrio Buenos Aires Plano, hasta donde llegaron los investigadores y dieron con la captura de estas tres personas; fueron identificados con los alias de “Chorolo”, “Lucero” y “Jonás”, requeridos a través de orden judicial por los delitos de concierto para delinquir por darse para narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y destinación ilícita de bienes e inmuebles.

Le puede interesar: Miércoles 28 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Estas personas, eran integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Herencia”, la cual fue desarticulada en el mes de marzo del año 2025; es de resaltar que, alias “Chorolo”, es el líder de mencionada estructura, alias “Lucero” es su compañera sentimental y administradora de puntos de expendio junto a alias “Jonás”.

Los capturados son integrantes de una misma familia, con injerencia delictiva de tráfico local de estupefacientes en el sector conocido como la olla del pájaro en el barrio en el barrio Buenos Aires y Patio Bonito; por otra parte, se pudo establecer, que tienen antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por los delitos de: Tráfico de moneda falsa, concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, el Ejército Nacional desarticuló el grupo delincuencial organizado La 38 Este grupo ilegal presuntamente sería responsable de varios homicidios cometidos en el 2025 en el municipio de Calarcá, Quindío.

tropas del Batallón de Montaña N.º 5, de la Octava Brigada, lograron la captura de 8 personas pertenecientes al grupo delincuencial organizado (GDO) La 38 por los delitos de concierto para delinquir agravado, narcomenudeo, tráfico, porte y venta de estupefacientes.

Gracias a labores de inteligencia y a la judicialización de estos sujetos por parte de la fiscalía general de la Nación a través de orden judicial, fue posible adelantar allanamientos simultáneos y capturar a 8 integrantes de este GDO y a un sujeto más en flagrancia, en coordinación con la Policía departamental del Quindío, en el sector de la Galería de Calarcá, Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el registro a los inmuebles, las tropas hallaron sustancias alucinógenas mediante envolturas de bazuco y 9 celulares que eran utilizados con finalidades delincuenciales. Los 9 capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente a fin de adelantar los actos urgentes.

Mencionado grupo era el encargado de cometer hurtos, narcomenudeo, confrontaciones y disputas territoriales entre grupos delincuenciales y homicidios selectivos en el casco urbano del municipio de Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia implementan nueva estrategia de seguridad denominada ‘Plan Baliza’ que prioriza entornos escolares y puntos críticos de la ciudad

Desde ayer miércoles 28 de enero se puso en marcha la estrategia de seguridad donde recordemos que Baliza es un objeto señalizador de luces que es utilizado en las patrullas por eso el nombre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que la actividad se desarrolla con presencia institucional de la administración municipal y la Policía departamental especialmente en los entornos escolares y en los puntos críticos de la ciudad para prevenir delitos como el tráfico de estupefacientes.

Indicó que el plan Baliza arranca desde las 4 de la mañana, regresa al mediodía y en la noche desde las 8 de la noche para brindar una cobertura total con los vehículos policiales que funcionan como CAI móviles.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, un hombre fue capturado en flagrancia tras agredir con objeto cortopunzante a un perro en el municipio de Salento

A través de un video que circula en las redes sociales se evidencia a una persona con máscara y que se movilizaba en bicicleta por el municipio donde de repente ataca con un objeto contundente a un perrito que se encontraba acostado sobre el andén.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria rechazó de manera categórica este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los animalitos. Informó que uniformados de la Policía lograron la captura del presunto responsable de 32 años de edad gracias a la denuncia oportuna de un comerciante del sector del parque principal de la localidad.

Envío un llamado especial a los ciudadanos para fortalecer el cuidado y la protección de los animales y denunciar cualquier hecho que atente contra ellos con el fin de evitar estos casos tan lamentables.

Es clave mencionar que el presunto responsable deberá responder por el delito de maltrato animal en el marco de la ley Ángel que endurece las penas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Observatorio de Turismo de la Secretaría de Hacienda de Armenia realizó un análisis sobre el efecto del aumento del salario mínimo en la estructura de costos laborales de los sectores de restaurantes y hoteles, actividades estratégicas para el empleo y la economía de la ciudad.

El estudio evidencia que estos sectores, por su alta dependencia de la mano de obra, presentan una mayor participación de la nómina dentro de sus costos totales. En los restaurantes, los costos laborales representan cerca del 32,0%, mientras que en los hoteles alcanzan el 30,1%.

Con el ajuste del salario mínimo y los cambios asociados a recargos por horas extras, dominicales y festivos, la participación de los costos laborales podría ubicarse alrededor del 36,7% en restaurantes y 34,6% en hoteles, lo que incide en la planeación financiera y operativa de los establecimientos del sector turístico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En este contexto, la Alcaldía de Armenia adelanta acciones de apoyo al sector hotelero y de restaurantes a través del Plan Estratégico Sectorial de Turismo y los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, orientados al fortalecimiento empresarial, la formalización, los incentivos tributarios en el Impuesto de Industria y Comercio, la digitalización de los negocios y la dinamización de la economía nocturna, como parte de una estrategia para mejorar la competitividad del sector en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la Dian en el Quindío hay 8000 obligaciones pendientes de pago, que pueden corresponder entre unos 4000 y 5000 contribuyentes que están en mora y que pueden beneficiarse con el decreto de emergencia económica del gobierno nacional para ponerse al día con las obligaciones fiscales.

Jorge Luis Almanza Lyons, director seccional Armenia de la Dian explicó “queremos invitar a todos los contribuyentes que estén inmersos en estas situaciones y que puedan poner al día sus obligaciones fiscales, que con el pago del 15% del valor de las sanciones y calculando una tasa de interés del 4.5% efectivo anual pagando el 100% del impuesto digamos que honrarían esas obligaciones fiscales pendientes conforme el artículo 20 del decreto 1474

Agregó que “digamos esos alivios tributarios respecto de los que le acabo de comentar que están en el artículo 20 tienen digamos una vigencia a hasta el 31 de marzo de 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Quindío alcanzó un 19 % de aprovechamiento de residuos en 2025 y superó el promedio nacional

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) viene asesorando y acompañando de manera permanente las acciones de gestión integral de residuos sólidos que desarrollan los 12 municipios del departamento.

Como resultado de este trabajo técnico y articulado, el Quindío logró un aumento significativo en la meta de aprovechamiento de residuos, al pasar del 2 % en el año 2020 a un 19 % en 2025, cifra que se ubica por encima del promedio nacional, que actualmente alcanza el 17 %.

Este avance fue posible gracias al fortalecimiento de los procesos locales de aprovechamiento y a la asistencia técnica brindada por la autoridad ambiental, que ha orientado a las administraciones municipales en la correcta implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), conforme a la normativa vigente y a las metas ambientales establecidas para el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia informó sobre un cierre total los días 29 y 30 de enero por obras en la avenida Ancízar López en el sentido sur- norte entre las calles 18 y 10.

La entidad anunció que la medida se establece con el objetivo de garantizar el desarrollo de las obras y la seguridad de los ciudadanos.

Explicaron desde EPA que, durante el cierre total, la movilidad se desviará por la glorieta de la estación de servicio La Vuelta, calle 20, carrera 12, calle 12 y carrera 13.

En ese mismo sentido, mencionaron que habrá cierres parciales entre la calle 11A y la calle 10 hasta el mes de marzo, con reducción de la vía a un carril.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Planeación continúa en su misión de acompañar, asesorar, guiar y brindar todas las herramientas y estudios para la actualización de los POT, PbOT y EOT de los municipios del Quindío.

Dentro de este compromiso, recientemente entregaron a representantes de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Gestión del Riesgo de Circasia, el borrador de los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo del municipio, con el fin de que este documento sea revisado y se reciba retroalimentación que permita ultimar detalles para su posterior entrega oficial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la conmemoración del día de la Lucha contra la Fiebre Amarilla, la Secretaría de Salud del Quindío reiteró a la ciudadanía la importancia de mantener y fortalecer las acciones preventivas, recordando que en el departamento no se registran casos de esta enfermedad, pero que existe una zona de riesgo cercana en el Tolima, lo que obliga a no bajar la guardia.

Las autoridades sanitarias hicieron énfasis en el control de los focos de proliferación del mosquito, principal transmisor del virus, a través de medidas como la eliminación de aguas estancadas, el adecuado almacenamiento del agua, la limpieza de patios y alrededores de las viviendas, y el uso de repelente y prendas que cubran la piel, especialmente en zonas rurales y áreas con mayor exposición.

La titular de la cartera, Luisa Fernanda Arcila Arcila, señaló: “Esta conmemoración nos recuerda que la fiebre amarilla se puede prevenir. En el Quindío no tenemos casos, pero la cercanía con zonas de riesgo nos exige fortalecer el autocuidado y la prevención para proteger la salud de nuestra población”. La funcionaria reiteró que la vigilancia y la corresponsabilidad ciudadana son fundamentales para mantener al departamento libre de la enfermedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia a través de la Subgerencia de Aseo, adelantó nuevamente una jornada especial de limpieza en el sector de la Estación, uno de los puntos críticos de la ciudad por la inadecuada disposición de residuos. Durante la intervención se logró recolectar aproximadamente 15 metros cúbicos de residuos especiales, mejorando de manera significativa las condiciones del espacio público.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación de Cultura y Turismo, informa a la ciudadanía que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Municipal de Música Luis Ángel Ramírez Alzate, un proceso de formación artística dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, interesados en aprender a tocar un instrumento musical o fortalecer sus habilidades vocales.

La Escuela funciona de manera articulada con varias instituciones educativas oficiales de Armenia y busca promover el acceso a la educación musical como una herramienta de formación integral, convivencia y aprovechamiento del tiempo libre. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de febrero, a través del portal web oficial: www.corpocultura.gov.co/convocatorias/

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo estudio: Revelando las tendencias en los cambios de cobertura y uso del suelo (LULCC) en Ecosistemas de Alta Montaña: Perspectivas de los páramos colombianos expone los patrones de transformación del paisaje en los páramos colombianos entre 2002 y 2022. En el marco de su trabajo de grado en modalidad de proyecto de investigación para aspirar al título de biólogo, Santiago Diwisch Narváez, subraya la reducción de la cobertura arbórea, la expansión de matorrales y tierras agrícolas, y la urgencia de políticas de conservación focalizadas para proteger estos ecosistemas vitales de alta montaña.

Los páramos de Colombia son ecosistemas estratégicos, cruciales por su biodiversidad única y su papel esencial en el suministro de agua dulce. Sin embargo, las presiones antrópicas, incluyendo la expansión agropecuaria, han provocado significativos cambios en el uso y cobertura del suelo poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos que ofrecen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La selección de fútbol del Quindío se juega hoy la clasificación en el zonal clasificatorio del Campeonato Nacional Interligas Masculino sub-13 en Barranquilla, enfrentando a Atlántico a las 3y30 de la tarde en la cancha San Isidro, de Barranquilla, la selección Quindío ha ganado sus dos primeros partidos, le ganaron 4 a 3 a Cauca y 1 a 0 a Guajira.