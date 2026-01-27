Martes 27 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En Armenia alertan por delincuentes que se hacen pasar por domiciliarios para hurtar en conjuntos residenciales, las autoridades avanzan en las investigaciones

En efecto se han viralizado imágenes a través de las redes sociales donde se evidencian a tres personas que al parecer de manera engañosa ingresaron a un conjunto residencial al norte de la ciudad con el fin de hurtar diferentes elementos de valor de un apartamento.

Al respecto consultamos al secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien reconoció que tienen conocimiento de dos hechos similares donde las personas se hacen pasar por domiciliarios e ingresan a los apartamentos para generar la acción delincuencial.

Enfatizó que la Policía Judicial a través de las cámaras de seguridad está adelantando la investigación correspondiente para lograr dar con la captura de las personas responsables del hecho delictivo.

Envío un llamado especial a los ciudadanos a que entreguen información certera que permita la agilidad en el proceso investigativo por lo que sostuvo que es clave que cualquier información la den a conocer oportunamente.

El funcionario entregó recomendaciones a los residentes y vigilantes de este tipo de conjuntos en cuanto a verificar el ingreso de las personas con el objetivo de evitar este tipo de situaciones.

En Armenia realizaron el lanzamiento de la campaña de seguridad para el regreso a clases

En la sede de las instalaciones de la institución educativa Bosques de Pinares sede Pinares de la ciudad se llevó a cabo la estrategia liderada por la Policía del departamento.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía se refirió a la actividad denominada ‘Mi Escuela, nuestro segundo hogar’ con el que buscan articular esfuerzos para garantizar la seguridad en los entornos escolares.

Explicó que es clave el papel que juegan los niños en la sociedad y por eso es clave protegerlos para garantizar su educación sin dificultades.

Destacó que entre las líneas de trabajo está enfocada la labor a evitar la violencia escolar como el matoneo y que la ciberseguridad sea una herramienta eficaz de dicha protección.

Por su parte el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria Tabares fue claro que es clave para las autoridades cuidar la integridad de los menores de edad por eso la importancia de articular esfuerzos en pro de ese objetivo.

Especificó que desde la secretaría del Interior han dispuesto de un programa que abarca 52 gestores de convivencia y 20 gestores de derechos humanos que fortalecerán la presencia en todas las instituciones educativas para prevenir cualquier accionar en contra de los niños.

En ese mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que dicha actividad se lleva a cabo con ocasión del comité de convivencia estudiantil para fortalecer todos los entornos escolares para que sean seguros y así blindar a los estudiantes.

Fue claro que es fundamental el trabajo interinstitucional como es de la mano con el instituto colombiano de Bienestar Familiar, Policía del departamento haciendo frente a delitos relacionados con violencia intrafamiliar y los sexuales.

El rector de la institución educativa Bosques de Pinares Carlos Enrique Castrillón exaltó este tipo de espacios porque permiten mayor presencia de las autoridades y evitar afectaciones en materia de seguridad en los entornos escolares.

En más del 50% se redujeron los industrializados con el nuevo PAE que prioriza los preparados en sitio en el departamento

En un recorrido por algunos de los establecimientos que dependen del departamento, la secretaria departamental de Educación, Tatiana Hernández Mejía, verificó de primera mano el cumplimiento de la operación. “Estamos evidenciando una disminución de más del 50% en la cantidad de las raciones industrializadas: hoy estamos entregando diariamente 4.579 de estas, frente a 13.950 preparadas en sitio ofrecidas en más del 95% de las sedes”, reiteró.

Con corte al inicio del calendario escolar, llevado a cabo este lunes 26, la cifra de estudiantes priorizados para recibir el Programa de Alimentación Escolar en el Quindío era de 19.566 individuos, que son quienes, de manera voluntaria, se registraron en la estrategia que se encuentra a cargo de la Unión Temporal Visión Social 2026, operador que asume desde esta semana la operación.

La gobernación del Quindío celebró la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, que detuvo el procedimiento administrativo adelantado por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, para reubicar y asentar en terreno rural del municipio de Pijao a una comunidad indígena proveniente del Valle del Cauca pacífico sur.

La decisión del Tribunal, responde a la acción popular interpuesta por el Municipio de Pijao en coordinación con el Departamento, y se fundamenta en la protección de los derechos colectivos al buen manejo de los recursos naturales, a la salubridad pública y a la prevención de desastres, entre otros, que venían siendo vulnerados por la ANT, la cual negoció terrenos comprometidos con determinantes ambientales y riesgo de deslizamiento, a pesar de las alertas que durante el procedimiento administrativo se hicieron por parte de ambas entidades.

La secretaria de Representación Judicial del Departamento, Isabel Cristina Lezama Velázquez, explicó que dichos terrenos no podían ser objeto de negociación por las restricciones ambientales que sobre ellos reposan, falta de acceso a servicios públicos y eventual riesgo de desastres.

En consecuencia, el fallo del Tribunal ordena que la ANT ejecute un programa de reorientación y concluya el proceso de identificación y asignación de un territorio adecuado, para la comunidad del Valle del Cauca comprometida, en ese mismo departamento, sin que su reubicación afecte el distanciamiento de sus territorios ancestrales.

En desarrollo del recorrido para inspeccionar obras importantes para los quindianos, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, llegó hasta la construcción de la nueva sede del Laboratorio de Salud Pública Departamental, una obra prioritaria dentro del Plan de Modernización del Gobierno del Quindío, que se ejecuta en Armenia, en un lote adyacente a talleres departamentales, en la vía que conduce al corregimiento de El Caimo.

Este proyecto, financiado con recursos del Gobierno del Quindío, el Sistema General de Regalías y el Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con una edificación de tres pisos, desarrollada sobre un área de 1.711 m², y con 4.297 m² de construcción, proyectada para la prestación de servicios especializados en el departamento, el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca.

Un total de 2.011 solicitudes han sido radicadas ante la Secretaría de Hacienda de Armenia para acceder al beneficio del 50 % en el Impuesto Predial dirigido a adultos mayores de 60 años que residen en predios de estratos 1, 2 y 3, lo que refleja el interés de este sector de la población en acogerse a este alivio tributario.

De ese total, 21 solicitudes aplican para la vigencia 2027, al haber sido presentadas entre los meses de diciembre del 2025 y enero 2026. Las demás corresponden a procesos en estudio para la aplicación del beneficio en la vigencia presente, de acuerdo con el trámite establecido.

La exención continúa vigente y puede solicitarse hasta el 30 de marzo de 2026, siempre que se cumplan los requisitos definidos en el artículo 264 del Acuerdo Municipal 229 de 2021. El beneficio también puede otorgarse a contribuyentes que sean propietarios de parqueaderos o predios destinados a lotes de Parque Cementerio o bóveda.

Trabajo si hay La Alcaldía de Armenia, en articulación con el Grupo UMA, anunció la apertura de 30 vacantes para operarios, dirigidas a ciudadanos que residan en el municipio y cumplan con los requisitos para integrarse a procesos productivos y logísticos.

Esta convocatoria está orientada a bachilleres académicos, preferiblemente con experiencia en logística y/o producción. Los candidatos deben contar con actitud de aprendizaje y disponibilidad para vincularse al sector laboral formal.

La socialización de las vacantes y la recepción de hojas de vida se realizará el viernes 30 de enero, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., en el auditorio Ancízar López de la Alcaldía de Armenia. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del proceso de selección y postularse de manera inmediata.

Los interesados deberán presentarse con hoja de vida en formato físico o digital y disposición para participar en la jornada de postulación. Estas oportunidades de empleo contribuyen a la activación económica de la región y fortalecen la generación de ingresos para los hogares de Armenia.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia inició una nueva etapa de atención, protección y cuidado de los animales en el municipio, desarrollando con éxito su primera jornada de adopción y apadrinamiento.

La actividad, realizada en el Portal del Quindío, permitió que seis perritos cachorros encontraran un nuevo hogar, gracias al compromiso y la solidaridad de las familias que decidieron abrirles las puertas y brindarles una segunda oportunidad llena de amor y cuidado.

Desde la Administración Municipal también se destacó que, en la Unidad de Zoonosis, que funciona como refugio temporal para mascotas, se encuentran actualmente 21 perritos entre 1 y 3 años de edad, todos rescatados de diferentes situaciones y que hoy están en óptimas condiciones de salud, tras recibir atención veterinaria integral, procesos de recuperación y cuidados permanentes. Estos peluditos están listos para ser adoptados y esperan una familia que los acoja.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia reiteró que los servicios de bienestar animal se encuentran plenamente activos, fortalecidos y enfocados en promover la adopción responsable, el apadrinamiento y la tenencia adecuada de mascotas, como pilares fundamentales para una ciudad más humana y solidaria.

La Reposición parcial del alcantarillado combinado en el barrio Villa Liliana se ejecutó gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Armenia y Empresas Públicas de Armenia, con el objetivo de mejorar la infraestructura de saneamiento básico y fortalecer la calidad de vida de los habitantes del sector.

El proyecto contó con una inversión total de $2.593.853.226,00 e incluyó la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica, lo que permitió realizar un seguimiento integral a cada una de las etapas del proceso, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y contractuales establecidos.

Las obras desarrolladas permitieron optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado combinado, contribuyendo a la reducción de riesgos asociados a rebosamientos, mejorando las condiciones sanitarias del barrio y aportando a la protección del entorno ambiental.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental mediante visitas educativas a comunidades de los municipios de Armenia, Circasia, Filandia y Salento, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de incorporar buenas prácticas ambientales en la vida cotidiana.

Durante los recorridos, se promovieron acciones como el adecuado manejo de los residuos sólidos a través del comparendo ambiental, el uso racional del agua, la eficiencia en el consumo de energía y la reducción en el uso del papel.

La educación ambiental se ha consolidado como una herramienta fundamental gracias a los procesos pedagógicos que ha liderado la Corporación en diversos escenarios sociales, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con la protección del ambiente y generando cambios positivos en los hábitos individuales y colectivos.

Hoy martes 27 de enero ingresan los nuevos estudiantes de primer semestre en la universidad del Quindío, 2700 estudiantes estarán desde hoy martes 27 de enero hasta el domingo 1 de febrero realizando diferentes actividades de integración entre las cuales están la Feria de Bienestar, las pruebas diagnósticas y los actos culturales de bienvenida.

los estudiantes de modalidad presencial, tanto en jornada diurna como nocturna, tendrán la Semana de Apertura Académica del 27 al 30 de enero; por su parte, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero será el turno para los estudiantes de modalidad distancia (Centros de Atención Tutorial). El sábado 31 de enero para los estudiantes de modalidad virtual a través nuestro canal institucional de YouTube, quienes realizarán las pruebas diagnósticas el domingo 1 de febrero.

En deportes, El Deportes Quindío inicio con victoria su participación en el Torneo Dimayor de la B del 2026 al derrotar como visitante 1 a 0 a Boca Juniors en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, el próximo partido del Deportes Quindío será de local en el estadio Centenario de Armenia el domingo 1 de febrero cuando enfrente a Leones por la segunda fecha del Torneo Dimayor de la B.