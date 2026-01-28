Miércoles 28 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Prácticamente no ha parado de llover en Armenia y la mayoría de los municipios del Quindío, lo que ha provocado varias emergencias por colapso de viviendas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en municipios como Armenia, La Tebaida, Calarcá y Génova.

Deslizamiento de tierra por fuertes lluvias causa el colapso de tres viviendas subnormales en el barrio Gaitán Alto, con pérdida total de estructuras y enseres. No hay afectación a vidas humanas, pero si pérdidas materiales, entregará Ayuda humanitaria de emergencia por parte de la OMGERD. Hay tres viviendas más con agrietamientos, hundimientos de terreno y daños estructurales. la OMGERD está aplicando formato de censos y evacuación preventiva a la población afectada.

El equipo técnico de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Alcaldía de Armenia, adelantó acciones de censos y evacuación preventiva en los barrios Lomas de la Unión, Palmares del Recreo y Gaitán Bajo afectados por deslizamientos de tierra por inestabilidad de taludes.

Los funcionarios de la Omgerd también entregaron, en el barrio Gaitán Bajo, ayuda básica humanitaria a 3 familias que resultaron damnificadas por el colapso estructural de 3 viviendas, que fueron evacuadas de forma preventiva. Los afectados recibieron kits de aseo y cocina, frazadas, colchonetas y mercados.

El director de la Omgerd, Javier Vélez Gómez, precisó que los expertos están haciendo recomendaciones a las comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo para el manejo de taludes y aguas lluvias que generan inestabilidades por sobresaturación del terreno.

Desde la Omgerd continuarán hoy las visitas en otros sectores de la capital quindiana, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por la comunidad a través del Cuerpo Oficial de Bomberos, para realizar evaluaciones técnicas y definir el estado de infraestructuras ubicadas en los lugares afectados por la ola invernal.

Así mismo las lluvias han provocado emergencias en municipios como La Tebaida con caída de árboles y Génova con deslizamientos de tierra.

Desde la Unidad departamental de la gestión del riesgo reiteran el llamado a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación de riesgo y a seguir las recomendaciones de prevención para evitar este tipo de emergencias.

Según las alertas del IDEAM hoy el municipio de Armenia está en alerta roja por el riesgo de deslizamiento de tierra, mientras que en alerta naranja están los municipios Buenavista, Calarcá, Córdoba, Pijao y alerta amarilla, Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro, y Salento

Además, hay alerta naranja por la Probabilidad de crecientes súbitas el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao). Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento.

El municipio de Génova es uno de los más afectados del Quindío debido a las constantes lluvias, la zona de pedregales registra deslizamiento y riesgo de desprendimiento de rocas

En efecto las lluvias han sido fuertes y constantes en los últimos días en el departamento lo que ha generado diferentes contingencias como es en la zona cordillerana. Precisamente el alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua manifestó que la situación crítica se generó el fin de semana por un deslizamiento de grandes proporciones en la vereda Pedregales cerca a otro punto donde el año anterior se presentaron deslizamientos de rocas que tuvieron que demoler para abrir vía.

Explicó que estuvieron evaluando la situación con gestión del riesgo donde identificaron en 70 metros caída de rocas grandes lo que se complica porque hacia el talud hay riesgo de caída de rocas por eso dijo es clave salvaguardar la vida de los maquinistas y la comunidad que transita por la zona.

En ese mismo sentido envío un llamado a la comunidad para entender que avanzan en el proceso, pero es complejo debido a las diferentes emergencias que se han registrado en varios puntos del municipio. Afirmó que hay unos sitios donde se registra un alto riesgo por eso deben promover todas las acciones en pro de salvaguardar la vida.

Asimismo, dio a conocer que, aunque cuentan con la maquinaria en ocasiones no está al 100% por daños mecánicos es así como evidenció que hace unos días en la vereda Cumaral sufrieron pérdida parcial de una de las volquetas porque se rodó en medio de la intervención y ya está en el respectivo mantenimiento.

Durante la temporada de lluvias, la Secretaría de Infraestructura de Calarcá atendió un deslizamiento en la vereda La Primavera, vía a Los Chorros, con el retiro de ocho metros cúbicos de material, la conformación de la vía y la adecuación de cunetas, acciones que beneficiaron a más de doce familias del sector y permitieron restablecer la movilidad.

Un deslizamiento de tierra afectó la movilidad en la vereda La Primavera, en el tramo vial que conduce a Los Chorros, situación que generó la obstrucción parcial de la vía y dificultades para las familias residentes del sector.

Ante esta situación, el personal de la Secretaría de Infraestructura se desplazó con la maquinaria amarilla y ejecutó labores de retiro de aproximadamente ocho metros cúbicos de material, además de la adecuación del terreno y la construcción de cunetas, con el fin de mejorar el drenaje y reducir el riesgo de nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.

Empresas Públicas de Armenia. trabajó más de 12 horas para reparar una fuga registrada en la red matriz de 16 pulgadas en el sector de los puentes de la 26, sector La Cejita, lo que obligó a realizar al personal operativo de la entidad habilitar alimentaciones alternas para garantizar el suministro de agua a los suscriptores, buscando la menor afectación posible.

En la mañana del martes 27 de enero, personal de EPA retornó al lugar para evaluar la situación. La Empresa reiteró que las lluvias dificultaron la intervención, dado que se trata de una excavación a más de cuatro metros de profundidad, lo cual representa un riesgo para los operarios, situación que retrasó las labores de rehabilitación de la red.

Usuarios de la Nueva EPS en Armenia denuncian largas filas para reclamar medicamentos, exigen plan de contingencia para menguar la problemática

Precisamente la situación se genera a los alrededores del dispensario Medic Colombia ubicado en la Avenida Bolívar Norte frente al Mocawa Plaza de la ciudad. Uno de los usuarios afectados evidenció que desde horas de la madrugada asisten para realizar las filas y no se genera la agilidad con el fin de obtener los medicamentos.

También señaló que es complejo porque después de horas de realizar la fila deben esperar que les revisen la fórmula y luego deben realizar el proceso para autorizar la fórmula en la sede administrativa de la Nueva EPS lo que genera mayor complejidad.

Sostuvo que hace algunas semanas solamente entregaban medicamentos para el régimen subsidiado y ahora se amplía para el régimen contributivo lo que ha empeorado el panorama.

La Personería Municipal de Armenia realizó una visita de verificación al dispensario Medic Colombia que suministra medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, ante las constantes denuncias de usuarios sobre posibles vulneraciones a sus derechos en la prestación del servicio de salud.

La actuación se adelantó luego de que, a través de distintos medios de comunicación, ciudadanos reportaran largas filas de espera, demoras en la atención y falta de medidas para garantizar un trato preferencial a poblaciones con enfoque diferencial, como adultos mayores, personas en condición de discapacidad y usuarios con necesidades especiales, quienes se ven obligados a permanecer durante horas bajo la lluvia o el sol para poder acceder a sus medicamentos.

Durante la visita, la Personería sostuvo una reunión con el representante del dispensario, quien manifestó que actualmente se está atendiendo población de los regímenes subsidiado y contributivo, lo que ha generado un incremento significativo en la cantidad de usuarios que acuden diariamente al lugar. No obstante, indicó que no existe, hasta el momento, un plan estructurado para responder de manera adecuada a esta alta demanda.

Ante este panorama, la Personería de Armenia, liderada por Juliana Victoria Ríos Quintero, anunció que, en su calidad de Ministerio Público, adelantará las actuaciones correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de poner en conocimiento esta situación y solicitar la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar una atención digna, oportuna y en condiciones adecuadas para todos los usuarios.

La secretaría de Salud del Quindío que orienta Luisa Fernanda Arcila Arcila, recordó que el gestor farmacéutico Medic continúa siendo el encargado de la entrega de medicamentos en Armenia para los usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, y que se vienen adelantando acciones para atender las dificultades que hoy enfrentan los ciudadanos, especialmente por las largas filas y las demoras en los puntos de dispensación.

Desde la autoridad sanitaria departamental se ha planteado la necesidad de implementar medidas logísticas temporales que permitan descongestionar la atención y brindar un servicio más ordenado, entre ellas un pico y cédula, la realización de una entregatón de medicamentos, y otras alternativas que faciliten el acceso oportuno a los tratamientos, siempre escuchando las inquietudes y quejas de los usuarios.

Al respecto, la secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila Arcila, señaló: “Somos conscientes de las dificultades que hoy viven los usuarios en la entrega de medicamentos y por eso estamos proponiendo soluciones concretas y concertadas con el gestor farmacéutico, que nos permitan disminuir las filas, reducir los tiempos de espera y garantizar una atención digna y oportuna para todos

En el mes de febrero estaría habilitado el nuevo operador de medicamentos para los maestros en el Quindío

Se trata de Medivalle Salud que entraría a operar en la segunda semana del mes de febrero y que buscaría subsanar las dificultades que se han presentado en la entrega de medicamentos para los docentes en el departamento.

Al respecto el secretario de seguridad social del sindicato de educadores del departamento, Suteq, Esteban Bernal resaltó que persisten las problemáticas en materia de salud en particular con la dispensación de medicamentos y donde no se ha logrado una solución efectiva.

Advirtió que las últimas semanas del mes de diciembre y las primeras semanas de enero se agravó la crisis de medicamentos donde se generan miles de pendientes por eso aspiran que se genere sin problema la apertura de un nuevo operador farmacéutico.

Reconoció que es fundamental el proceso puesto que teniendo en cuenta las características de la población que conforma el magisterio es vital el flujo efectivo de los medicamentos puesto que al tener docentes afectados en salud también impacta en el proceso educativo.

Desde la veeduría del programa de alimentación escolar exaltan la estrategia de desayuno caliente en el Quindío

Ante el inicio de clases en el departamento, el presidente de la veeduría del PAE del sindicato de educadores, Esteban Bernal exaltó la importancia de la estrategia del desayuno caliente enfocada en disminuir raciones industrializadas de leche, dulce y panificado con el objetivo de que sea mucho más beneficioso para los estudiantes.

Manifestó que esperan no se presenten dificultades en la prestación del servicio para las más de 26.000 raciones en las instituciones educativas del departamento. En cuanto al menaje, el veedor sostuvo que es un tema que requiere compromisos importantes por parte de la administración departamental y municipal.

Recordó que el año pasado hubo inversión para la compra de neveras, estufas y licuadoras industriales por parte de la gobernación departamental por lo que considera es fundamental continue el proceso debido a las necesidades que se registran en los diferentes colegios sobre todo en la ruralidad.

Este jueves 29 de enero se realizarán labores de manejo ambiental preventivo sobre un arbóreo ubicado en la carrera 13 con calle 13, Parque Sucre en Armenia, con el fin de reducir riesgos para la ciudadanía y el entorno urbano.

Las acciones estarán a cargo del Departamento Administrativo de Planeación, en el marco de sus competencias funcionales, y consisten en la poda de altura de un árbol de la especie Samán, cuyas condiciones actuales representan un riesgo potencial por el posible desprendimiento de ramas de gran tamaño.

“Estas labores se desarrollan bajo el principio de precaución y prevención, con el objetivo de mitigar posibles afectaciones a la seguridad de peatones, transeúntes y bienes públicos, mediante una intervención técnica que permita reducir el riesgo por desprendimiento de ramas, sin comprometer la integridad del individuo arbóreo”, señaló Víctor Hugo González Giraldo, subdirector de Planeación.

Durante la jornada también se efectuará el retiro de epífitas sobre el individuo arbóreo, las cuales generan un incremento de peso en algunos de sus brazos, acelerando su deterioro estructural y elevando el nivel de riesgo.

Es importante destacar que esta intervención cuenta con el visto bueno y el acta de autorización por riesgo, expedida por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, mediante la Resolución No. 394-2000-25, así como con el acompañamiento permanente de la autoridad ambiental, garantizando que todas las labores se realicen bajo criterios técnicos y ambientales adecuados.

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios del próximo 8 de marzo, el Gobierno del Quindío adelantó un encuentro de articulación con delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para coordinar esfuerzos en materia de logística y seguridad electoral.

el secretario del Interior (encargado), Diego Alexander Santamaría Tabares, sostuvo un encuentro de trabajo con el Consejo Municipal de Propiedad Horizontal de la ciudad de Armenia, acompañado por la subcomandante de la Policía del Quindío, teniente coronel Marcela Castaño. En el espacio participaron Liliana Rodríguez Orozco, presidenta del Consejo Municipal de Propiedad Horizontal; así como Dila Viviana Moreno Hortúa y Luisa Fernanda Betancourt Gutiérrez, representantes de este importante sector ciudadano.

Durante la reunión, el titular de la cartera seccional destacó que el mandatario departamental ha encomendado una atención especial y prioritaria a las propiedades horizontales, teniendo en cuenta que actualmente Armenia cuenta con más de 990 de estas personas jurídicas, y que en el departamento del Quindío la cifra asciende aproximadamente a 1.342, lo que convierte a estos espacios en un eje clave para la seguridad y la convivencia ciudadana.

Como resultado de esta primera visita territorial, se establecieron varias tareas estratégicas, entre ellas el fortalecimiento de las zonas seguras en articulación con la Policía Nacional, el apoyo interinstitucional para atender las dinámicas sociales de las poblaciones que conviven bajo esta figura, y el seguimiento permanente a las situaciones de riesgo identificadas por la comunidad.

Así mismo, Santamaría Tabares indicó que, gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional, ya se tienen identificados a los presuntos delincuentes que han venido afectando la seguridad en unidades residenciales como Horeb y Terra, y que en los próximos días se entregarán resultados concretos en el marco de estas acciones

El Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, acompañó la visita de la veeduría de la Contraloría para verificar avance de obra al Laboratorio de Salud Pública del departamento, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del sistema de salud en la región.

Actualmente, esta obra presenta un avance del 47.90%, evidenciando un progreso significativo en su ejecución. La reunión se realizó directamente en el lugar de la obra y contó con este importante acompañamiento, con el propósito de verificar el estado y desarrollo del proyecto, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La Alcaldía de Armeni a, mediante la Resolución No. 817 del 10 de diciembre de 2025, invita a los ciudadanos a realizar el pago del Impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026, el cual cuenta con un descuento del 15 % por pronto pago, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales e incentivar la cultura de pago oportuno en el municipio.

Para realizar el pago, los contribuyentes pueden acceder al Portal Tributario del Municipio o acudir a las entidades financieras autorizadas, así como a las cajas de la Tesorería Municipal.

El pago presencial puede efectuarse en Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Davibank (Scotiabank Colpatria), Banco Sudameris y Bancoomeva.

Quienes opten por el pago en línea deben ingresar a www.armenia.gov.co, dirigirse a la sección Trámites y Servicios y acceder al Portal Tributario, donde allí encontrarán la opción de pago en línea o la posibilidad de imprimir la factura, la cual debe generarse en impresora láser para su posterior pago en las entidades bancarias habilitadas o en las cajas de la Tesorería Municipal.

La factura del Impuesto Predial Unificado será entregada en los hogares de los armenios junto con la facturación de la Empresa de Aseo de Armenia (EPA) a partir del mes de febrero.

En caso de dudas o inquietudes, los contribuyentes pueden comunicarse a través del chat de WhatsApp 315 424 1141, dispuesto para brindar orientación durante el proceso de pago.

La Alcaldía de Calarcá informa a todos los ciudadanos y contribuyentes que la expedición de las facturas correspondientes al Impuesto Predial de la vigencia 2026 se realizará después del 13 de febrero.

Esta decisión obedece a directrices del orden nacional emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Mediante la Resolución 028 del 23 de enero de 2026, la entidad nacional ordenó prorrogar la suspensión del Sistema Nacional Catastral. Dicha medida afecta directamente los procesos de actualización y entrega de la base de datos necesaria para que el municipio pueda liquidar el impuesto de manera correcta.

El documento del IGAC estipula la suspensión de términos en los municipios donde se adelantaron procesos de actualización catastral para la vigencia 2026. Al estar el sistema suspendido, la Administración Municipal no cuenta con la información técnica necesaria para generar los cobros conforme a la Ley.

Para garantizar mayor eficiencia y acelerar el desarrollo del intercambiador vial que se construye en el sector del Coliseo del Café a la altura de la carrera 19 con calle 2 norte, 65 operarios trabajan activamente en este frente de construcción bajo jornadas extendidas, demostrando el compromiso permanente con el cumplimiento de los tiempos y la calidad del proyecto.

En la actualidad, el proyecto presenta avances significativos en la subterranización de redes secas y húmedas, etapa indispensable para la correcta ejecución de la obra. De manera simultánea, se adelantan labores de armado de acero, de refuerzo de los pilotes y trabajos de perforación que alcanzan profundidades promedio de 30 metros, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas.

Aunque la universidad del Quindío no tiene deuda con la banca y la nómina está al día, el rector Luis Fernando Polanía alerta ve con preocupación el futuro financiero de las universidades. que depende del monto y giro oportuno de los recursos del gobierno central para garantizar el funcionamiento y la prestación oportuna del servicio.

La Universidad del Quindío cerró la vigencia 2024 con superávit de $157.950.579. La cifra, aunque demuestra un manejo responsable de los recursos públicos, evidencia la necesidad de replantear, como en efecto empezó a ocurrir tras la reciente reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, la forma de financiación de la educación superior en Colombia.

el llamado del rector de la UQ, Luis Fernando Polanía Obando: “Los rectores del sistema universitario estatal, apoyados en análisis técnicos, venimos manifestando la enorme preocupación por el futuro financiero de las universidades. Hemos calculado un déficit estructural acumulado que podría estar cercano a los veinte billones de pesos, desde la expedición de la ley 30 en 1992”.

El directivo uniquindiano recordó que el incremento anual del presupuesto de las universidades, durante las últimas décadas, ha estado indexado al IPC, lo cual resulta insuficiente dado que, solo por mencionar una de las variables para tener en cuenta, el incremento del salario de los docentes siempre se fija varios puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor

El ingeniero Polanía Obando ve como esperanzadora la reforma aprobada a finales de 2025 (cuyos efectos se evidenciarán solo a partir de 2027), porque asegura un incremento presupuestal basado en el Índice de Costos de la Educación Superior, Ices, y no en el IPC, pero afirma que de todas formas resultará insuficiente.

En noticias judiciales, Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Daniel Alexander Franco Ramírez y Meninger Hotnier Jesús Moreno Quiroz, señalados de asesinar a dos hombres, en hechos diferentes ocurridos en Armenia (Quindío).

Fiscales seccionales les imputaron, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos.

Elementos materiales probatorios indican, que el pasado 19 de enero en el barrio Zuldemaida, Franco Ramírez habría recibido un arma de fuego de dos personas que se movilizaban en un vehículo. El presunto atacante se dirigió a la víctima, en una motocicleta, en la que iba como parrillero, y le disparó en dos ocasiones. Posteriormente fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional.

Por otra parte, la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra Moreno Quiroz, quien el 12 de octubre de 2025, en el barrio Santa Fe, al parecer, atacó con un arma corto contundente en la cabeza a un hombre, quien falleció producto de la agresión.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya dio a conocer, el cronograma del primer semestre de este año para la entrega de transferencias de los programas de Gobierno por las que responde la entidad: Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

El ciclo 1 de Colombia Mayor entregará la transferencia desde el 27 de febrero, cumpliendo con el compromiso adquirido por el presidente Petro para que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa reciban una renta básica de 230.000 pesos mensuales.

Los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir del 25 de marzo, el 22 de abril, el 20 de mayo, el 17 de junio y el 29 de julio, respectivamente.

La entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 20 febrero. Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador. A cada hogar se le realizará una transferencia de 500.000 pesos.

En un trabajo conjunto, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) ofertan un total de 1.142 vacantes para ingresar como servidor de planta, en los niveles asistencial, profesional y técnico, a través del proceso de selección DIAN 2676.

Las inscripciones están abiertas del 28 de enero al 6 de febrero para que cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, se postule a una de estas disponibles en varios los departamentos del país.

en el marco del proyecto de profesionalización de artistas, con recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, en convenio con la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Cultura y la Universidad de Antioquia, se realiza en Fundanza el Coloquio de presentación y sustentación de trabajos de grado en danza.

La jornada tendrá 14 proyectos de 33 estudiantes empíricos, cuyas tesis teóricas prácticas terminarán en la tarde, con una muestra artística y la invitación directa a graduarse y a recibir el título de profesionales docentes. En diciembre de 2025 hubo una primera promoción de 90 estudiantes en las áreas de teatro, música y artes plásticas.

Comerciantes de establecimientos gastronómicos al norte de Armenia realizarán un bingo para recaudar fondos por las afectaciones ante el desarrollo de obras

Recordemos que desde el mes de septiembre del año pasado se llevan a cabo obras de alcantarillado y pavimentación en la calle segunda norte de la ciudad lo que ha impactado directamente a los establecimientos ubicados en el sector.

Carlos Rodríguez quien es uno de los afectados manifestó que el panorama es muy complejo teniendo en cuenta que las obras impiden una movilización fluida lo que directamente impacta en las ventas.

Dio a conocer que los comerciantes del Mall Absolutto que abarca varios establecimientos gastronómicos decidieron realizar un bingo el próximo domingo 1 de febrero después de las 12 del mediodía con el objetivo de recaudar fondos que les permitan menguar la difícil situación que atraviesan por los constantes cierres. Considera que el proceso de intervención es lento lo que aumenta la preocupación y es así como invitaron a la comunidad a apoyarlos con la boleta para el bingo que incluye un plato de lechona por 30 mil pesos.

En deportes, La Comisión Local de Fútbol determinó que el partido entre Deportes Quindío y Leones, correspondiente a la primera fecha del equipo cafetero como local en el torneo profesional, que se disputará en el estadio Centenario el próximo 1 de febrero, se desarrollará bajo la modalidad de puertas abiertas, contando con un dispositivo especial de control y acompañamiento institucional para garantizar la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana antes, durante y después del compromiso deportivo.

Además, entre las disposiciones definidas, se estableció que la venta de boletería habilitará el ingreso dos por uno y que la apertura de puertas del estadio será a partir de las 2:00 p. m., con el objetivo de facilitar un ingreso organizado de los asistentes y evitar aglomeraciones.

De igual manera, que los niños entre los 5 y 10 años de edad ingresarán sin boleta a las tribunas oriental y occidental, siempre que estén acompañados por un adulto responsable que presente su boleta de ingreso al momento de acceder al escenario deportivo.