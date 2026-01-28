“La seguridad energética no admite improvisaciones”: Andesco alerta grave déficit de gas

Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), presentó los resultados de un estudio elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) que analiza el estado actual y las proyecciones del abastecimiento de gas natural en Colombia.

Hoy, cerca del 23 % del gas que se consume en el país es importado, una proporción que hace unos años era mínima. Para el gremio, esta dependencia creciente tiene una consecuencia directa: el gas importado es más caro, y ese incremento termina reflejándose en las tarifas que pagan los usuarios.

¿Hay déficit?

Según el estudio, en un escenario medio de generación térmica - aquella que usa la energía de vapor por la quema de petróleo, gas natural licuado (GNL), entre otros- la probabilidad de déficit de gas natural alcanzaría el 39 % en 2026 y se eleva al 58 % en 2027.

El análisis también muestra que durante 2025 el 23 % del gas consumido en Colombia fue importado, una proporción única para el país. Años atrás, esto representaba una fracción mucho menor de la demanda, lo que evidencia un cambio acelerado en la matriz de abastecimiento.

El informe concluye que el riesgo de desabastecimiento no es pasajero, sino una situación que crece a largo plazo y que, en este momento, el país entró en una fase de mayor dependencia del gas importado para cubrir su demanda interna.

Además, la entidad confirmó que habían múltiples advertencias realizadas en 2023, entre ellas, frenar la exploración, no desarrollar en infraestructura de importación y sustituir el consumo residencial e industrial.

Este escenario daría un impacto negativo al país de $114 billones de pesos y podría influir en el empleo, la soberanía energética y la competitividad.

Entre los factores que explican este escenario de déficit están la caída de las reservas, la concentración de la producción en pocos campos y un balance de oferta y demanda cada vez más ajustado. A esto se suman los riesgos en los que hay limitaciones en el transporte y falta de gas para todos los sectores.

¿Cómo evitar los razonamientos?

Andesco insiste en que acelerar la entrada de nueva infraestructura de importación y fortalecer la producción nacional es clave para contener los incrementos tarifarios.

La entidad hace énfasis en que “la seguridad energética no admite improvisaciones: requiere planeación técnica, reglas claras y decisiones responsables que permitan garantizar el abastecimiento, proteger a los usuarios y evitar incrementos innecesarios en las tarifas”.

En este mismo sentido, propone un esquema híbrido de inversión para garantizar gas suficiente en el corto y mediano plazo, sin sobrecostos innecesarios que afectan tanto a los hogares, como a la industria.

Actualmente existen 14 proyectos de infraestructura en diferentes etapas de desarrollo, lo que muestra interés del sector privado; sin embargo, Andesco advierte que sin una regulación clara, competitiva y oportuna, estos proyectos podrían retrasarse.

El gremio destaca también el papel de la infraestructura existente, como SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao), que ha permitido atender parte del déficit y evitar racionamientos tanto de gas natural como de energía eléctrica. Y de igual forma, se incluyen en la lista Ciénaga LNG, Pacific LNG, Ballena, Coveñas, Crisa terminal, entre otros.

Medidas urgentes y de mediano plazo

A partir de los hallazgos, Andesco plantea cuatro líneas de acción prioritarias: aumentar la oferta en el corto plazo priorizando la producción nacional, desarrollar recursos convencionales y no convencionales para ampliar las reservas, facilitar la atención de la demanda en escenarios de escasez y mejorar la calidad y transparencia de la información del sector.

Al hablar de la posibilidad de importar gas desde Venezuela, el gremio advierte que no es una solución inmediata debido a los tiempos, riesgos técnicos y ausencia de garantías de suministro firme en el corto plazo.

El gas natural es un insumo estratégico para la vida cotidiana de millones de hogares, la actividad industrial y la generación eléctrica. En un país altamente dependiente de la hidroelectricidad, el gas cumple un papel clave como respaldo en momentos de baja hidrología.

Además, el director del CREE, Tomás González, afirmó que “la prioridad debe ser asegurar el gas a tiempo, con reglas claras y señales que den certidumbre al sistema”.

Finalmente, el estudio advierte que si el país no asegura el gas suficiente, se tienen que tomar medidas urgentes, ya que el país está en una transición energética que exige decisiones coordinadas, técnicamente sustentadas y con reglas estables que den confianza a los inversionistas y protejan a los usuarios.