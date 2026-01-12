”Lo que ocurra con los traslados será responsabilidad de la “Paz Urbana” del Gobierno”: alcalde Char

Ante el posible traslado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino a cárceles de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char manifestó a través de su cuenta de X, que la Alcaldía recibió la información “con sorpresa”. El mandatario sostuvo que, debido al alto perfil criminal de estas personas, era fundamental una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional para evaluar los efectos del traslado y adoptar medidas de seguridad ciudadana y penitenciaria.

Riesgos para la seguridad y las víctimas

Char cuestionó que, en lugar de enviar refuerzos a la fuerza pública, el Gobierno nacional estaría trasladando a peligrosos criminales como ‘Castor’, ‘Digno’, el ‘Negro Ober’ y otros 40 delincuentes a cárceles que, según afirmó, no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad.

Indicó que esta decisión desconoce el sufrimiento de las víctimas de la extorsión, de las familias que han perdido seres queridos y de los comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus negocios.

Carnaval y llamado urgente al Gobierno

El alcalde recordó que Barranquilla ha invertido más de 150.000 millones de pesos en seguridad para lograr una disminución de la criminalidad y la extorsión, y advirtió que la ciudad se prepara para recibir miles de turistas durante el Carnaval. En ese contexto, aseguró que cualquier afectación al orden público sería responsabilidad del manejo de la llamada ‘Paz Urbana’, la cual dijo no cuenta con un marco jurídico claro.

Finalmente, Char exigió decisiones responsables y concertadas, y convocó de manera urgente a los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador del Atlántico y al Ministerio Público para una reunión extraordinaria.