Ejército desmanteló cinco unidades mineras del Clan del Golfo en Zaragoza

Zaragoza, Antioquia

Tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, intervinieron cinco unidades productoras mineras ilegales en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con información de inteligencia militar, esta infraestructura estaría al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo, que la utilizaría para fortalecer sus finanzas y capacidades criminales.

El operativo se desarrolló en el sector conocido como vereda Caño Tres, donde las autoridades hallaron y destruyeron de manera controlada maquinaria y material utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Más detalles del operativo

Durante la intervención fueron ubicadas cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cuatro motores industriales, cuatro motobombas, cuatro clasificadoras y 200 galones de ACPM.

“Este material estaba siendo empleado para la extracción ilícita del oro de aproximadamente 9.500 gramos al mes, que esto equivale aproximadamente a 4.750 millones de pesos”, detalló el teniente coronel Sergio Andrés Navas Serrano, comandante del Batallón de Selva N.º 57.

Las autoridades señalaron que estas acciones contribuyen a la protección del medio ambiente, al reducir el impacto de la minería ilegal sobre fuentes hídricas y terrenos fértiles del Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones de manera permanente para combatir las economías ilícitas y demás factores de criminalidad, con el objetivo de mantener el control y la estabilidad en esta región del país.