¿Dónde habrá cortes en el servicio de energía este viernes 30 de enero en el Atlántico?

Las interrupciones del servicio eléctrico volverán a sentirse este jueves 29 de enero en varios municipios del Atlántico y sectores de Barranquilla, debido a una serie de trabajos programados en la red de distribución que adelanta la empresa Air-e Intervenida.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las labores, que se realizarán desde primeras horas de la mañana y se extenderán hasta la tarde en algunos puntos, buscan mejorar la confiabilidad y calidad del suministro, pero implicarán suspensiones temporales del servicio en zonas urbanas y rurales.

Municipios y barrios que estarán sin luz durante los trabajos

Según la empresa, las primeras intervenciones se concentrarán en los circuitos Sabanagrande 1, 2 y 3, que alimentan a los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. En estas localidades, el servicio será suspendido entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía mientras se desarrollan las obras.

De manera adicional, el circuito Riomar 11 será desenergizado entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana para el mantenimiento de equipos. Esta intervención afectará sectores del norte de Barranquilla como Altos de Riomar, Altos del Parque, Villa del Este, Andalucía, Villamar y Altos de Limón, así como tramos de Villa Carolina, específicamente en la carrera 65 entre las calles 86 y 88.

Interrupciones en Galapa

En el municipio de Galapa también se presentarán interrupciones debido a la instalación de reguladores de tensión en el circuito Pital. La suspensión del servicio se extenderá desde las 8:04 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y cubrirá el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 11 de la vía Cordialidad, incluyendo fincas y predios de sectores como La Cantillera, Fundad San Nicolás, Paluato, Altamira y San Luis.

Entre tanto, en Barranquilla continuarán los trabajos de cambio de redes en el barrio Rebolo, específicamente en la carrera 31 con calle 7, entre las 8:15 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Finalmente, en el barrio La Pradera se intervendrá la red eléctrica a la altura de la calle 114 con carrera 36B, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.