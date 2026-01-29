Cortes de energía programados este jueves en Santa Marta, Salamina y El Piñón

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida informó que este viernes 30 de enero se desarrollarán jornadas técnicas preventivas en la infraestructura eléctrica de Santa Marta y en los municipios de Salamina y El Piñón, Magdalena.

Para permitir la ejecución segura de las maniobras por parte de las brigadas técnicas, será necesaria la interrupción programada del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos.

En Santa Marta, las labores de poda y adecuación de redes se concentrarán en el sector comprendido entre las calles 20 y 21 con las carreras 1 y 1C, en el centro de la ciudad, en el horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Adicionalmente, al inicio y al cierre de la jornada se presentarán breves interrupciones en otros sectores del centro debido a maniobras de transferencia.

Entre tanto, en los municipios de Salamina y El Piñón, el personal técnico intervendrá la red de media tensión que abastece a ambas poblaciones, por lo que la suspensión del servicio será total entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.