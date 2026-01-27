Crisis en Air-e: “Hay presiones políticas en la empresa”, advierte Sintraelecol

El sindicato de trabajadores del sector eléctrico, Sintraelecol, expresó su profunda preocupación por la renuncia del agente interventor de la empresa Air-e, Nelson Javier Vázquez Torres, en medio de un complejo panorama financiero y operativo, tras 18 meses de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Así lo manifestó en Caracol Radio, Oswaldo Bolívar Orozco, secretario general del sindicato, quien explicó que la organización se encontraba adelantando una mesa técnica en la Superservicios, dentro del proceso de negociación de la convención colectiva, cuando se conoció de manera sorpresiva la salida del interventor.

Bolívar aseguró que la renuncia se produjo justo cuando se desarrollaban discusiones técnicas relacionadas con la contratación de personal y la falta de ingreso de trabajadores requeridos para la operatividad de la empresa, situación que generó incomodidad dentro del sindicato.

Según indicó, estaban detectando el ingreso de personas que no respondían a las verdaderas necesidades de Air-e, lo que despertó alertas sobre posibles manejos indebidos.

“Están primando intereses políticos”

“El ambiente que se estaba creando nos llevó a pensar que había una intención de devolver la empresa a prácticas del pasado, donde primaban intereses políticos y pagos de favores”, afirmó el dirigente sindical, quien sostuvo que se iniciaron investigaciones internas tras hallar inconsistencias en varios procesos administrativos.

De acuerdo con Sintraelecol, la situación financiera de la empresa lejos de mejorar se ha deteriorado, con pérdidas cercanas al 30 %, sin inversiones significativas y con un aumento progresivo de las deudas.

El sindicato también denunció que, pese a haber entregado en octubre pasado una propuesta formal de salvamento empresarial al superintendente de Servicios Públicos, construida por un equipo multidisciplinario, hasta el momento no ha recibido respuesta.

Asamblea permanente

Ante este panorama, Sintraelecol anunció que este miércoles realizará una Asamblea General para declararse en Asamblea Permanente y definir acciones frente a lo que consideran una falta de claridad institucional sobre el futuro de Air-e.

“Vamos a tomar decisiones como trabajadores porque la Superintendencia tiene que responder no solo a nosotros, sino también a los usuarios”, advirtió Bolívar, quien no descartó acudir directamente al presidente de la República para buscar una salida conjunta a la crisis.

Finalmente, el dirigente señaló que con el próximo nombramiento se completarán cinco interventores en menos de dos años, y reiteró que los trabajadores están dispuestos a asumir un rol activo en la administración de la empresa si se les permite: “Creemos que podemos tomar la empresa y sacarla adelante”, concluyó.