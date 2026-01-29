Densa neblina en Bogotá genera retrasos y cancelaciones en vuelos hacia y desde Barranquilla
Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.
La densa neblina registrada en las primeras horas de este jueves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó afectaciones en la operación aérea de Barranquilla, generando retrasos y cancelaciones tanto en vuelos de llegada como de salida.
Vuelos cancelados y retrasados
Entre los vuelos retrasados de llegada se destacan los operados por Avianca: el vuelo 8524, previsto inicialmente para las 6:40 a. m. y el vuelo 9536, con hora estimada de llegada a las 7:40 a. m.
Por otra parte, varias operaciones fueron canceladas, entre ellas los vuelos LATAM 4138 (9:08 a. m.) y Avianca 9538 (9:40 a. m.), ambos con origen en Bogotá, así como el vuelo Avianca 8462, previsto para las 11:45 a. m.
Los vuelos de salida desde Barranquilla también se vieron afectados. Retrasos se reportaron en los vuelos Avianca 9521 y 9321. Además, las operaciones Avianca 8431 y 8455, así como LATAM 4125, con destino a Bogotá, fueron canceladas.
Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, y tomar precauciones ante posibles cambios en la programación.