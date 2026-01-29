Densa neblina en Bogotá genera retrasos y cancelaciones en vuelos hacia y desde Barranquilla

La densa neblina registrada en las primeras horas de este jueves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó afectaciones en la operación aérea de Barranquilla, generando retrasos y cancelaciones tanto en vuelos de llegada como de salida.

Vuelos cancelados y retrasados

Entre los vuelos retrasados de llegada se destacan los operados por Avianca: el vuelo 8524, previsto inicialmente para las 6:40 a. m. y el vuelo 9536, con hora estimada de llegada a las 7:40 a. m.

Por otra parte, varias operaciones fueron canceladas, entre ellas los vuelos LATAM 4138 (9:08 a. m.) y Avianca 9538 (9:40 a. m.), ambos con origen en Bogotá, así como el vuelo Avianca 8462, previsto para las 11:45 a. m.

Los vuelos de salida desde Barranquilla también se vieron afectados. Retrasos se reportaron en los vuelos Avianca 9521 y 9321. Además, las operaciones Avianca 8431 y 8455, así como LATAM 4125, con destino a Bogotá, fueron canceladas.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, y tomar precauciones ante posibles cambios en la programación.