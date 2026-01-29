Confirmadas las sanciones para Senegal y Marruecos tras lo ocurrido en la final de la Copa África

Luego de lo ocurrido en la polémica final de la Copa Africana de Naciones, en la que Senegal venció a Marruecos 1-0, las sanciones para ambos seleccionados fueron anunciadas por parte de la Confederación Africana de Fútbol.

Según el comunicado emitido por la entidad, se desestimó el recurso instaurado por Marruecos con el que buscaba quitarle a Senegal el título de campeón; no obstante, confirmó la suspensión de Pape Thiaw (entrenador de Senegal) durante 5 partidos y una multa de 100.000 dólares por “conducta antideportiva”.

Asimismo, se anunció la sanción para los jugadores de Marruecos, iniciando por Achraf Hakimi, a quien suspendieron durante dos partidos. Por otra parte, el delantero Ismael Sabari con tres partidos y una multa de 100.000 dólares.

A todo lo anterior se les suma una multa a ambas federaciones nacionales. La senegalesa deberá pagar un total de 615.000 dólares, mientras que la marroquí 315.000 dólares.

¿Por qué sancionaron a Marruecos y a Senegal?

Cabe recordar que el partido final de la Copa Africana de Naciones tuvo un cierre cargado de polémicas arbitrales que encendieron la discusión entre ambos combinados nacionales.

En el minuto 90+2, Senegal anotó el gol que les daba el título; sin embargo, la acción fue invalidada por una supuesta falta previa. Algo que desató las protestas de los jugadores senegaleses.

🇸🇳🏆🇲🇦¡Sobre la hora , Senegal anotaba este gol para ser campeón, pero el central lo anuló por una falta previa y se salvó Marruecos!#CopaAfricanaxWIN pic.twitter.com/Mw5yMKGbHF — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Solamente tres minutos después, el árbitro del encuentro concedió un penalti a favor de Marruecos. Situación que aumentó las protestas de los jugadores de Senegal, que incluso decidieron abandonar el terreno de juego; tras la intervención de su capitán, Sadio Mané, retornaron al campo.

Pese a esto, la decisión del árbitro se mantuvo y Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el título a Marruecos; no obstante, la ejecución a lo ‘panenka’ del jugador del Real Madrid fue contenida por el arquero Édouard Mendy.

¡NO TE LO PUEDO CREER BRAHIM DÍAZ! El jugador del Real Madrid picó el penal y lo atajó Mendy. Tendremos segundo tiempo extra en la #CopaAfricanaxWIN 🇸🇳🏆🇲🇦 pic.twitter.com/iB1T0DQmyy — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Finalmente, con un gol de Pape Gueye, Senegal se quedó con la victoria y con el título de campeón.

