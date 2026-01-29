Colpensiones confirmó cuántos pensionados reciben el salario mínimo tras el aumento para el 2026

El Decreto 1469 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro, definió el aumento del salario mínimo en un 23,7% para el año 2026. Este dejó la cifra en 1.750.905 pesos. Sin embargo, asciende a los dos millones de pesos si se tiene en cuenta el auxilio de transporte (249.095 pesos).

Esta cifra no solamente beneficia a millones de trabajadores que reciben un salario mínimo cada mes, sino también a aquellos pensionados que ganan esta cifra en el pago de su mensualidad. Por su parte, el incremento para los demás jubilados se realiza con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Al respecto, el Dane dio a conocer que la cifra del IPC quedó en un 5,1% al cierre del 2025. Esto genera un aumento en los productos y servicios que están sujetos a este indicador, así como el sueldo básico y la pensión de quienes ganan una cifra superior a un salario mínimo.

¿Cómo impacta el aumento a los pensionados?

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hasta octubre de 2025 hubo un total de 7.100.334 personas activas. Entre ellas, unas 1.844.527 reciben su pensión mensual, lo que significa que a muchos de ellos se les aumentará la mesada conforme al valor del salario mínimo. Mientras que otros se ven sujetos a la cifra del IPC emitida por el Dane.

Al respecto, la entidad emitió un informe en el que señala que un 60,8% de sus afiliados a pensión verán el ajuste en su mesada a partir de la cifra en la que aumentó el salario mínimo, lo que equivale a aproximadamente unos 1.121.472 personas, teniendo en cuenta la cifra anterior. Entretanto, para el 39,2% restante (unas 723.055 personas) se realizará de acuerdo a la cifra del IPC.

En este último caso, si un pensionado recibía, por ejemplo, unos 2.000.000 pesos en el pago de su mensualidad durante el 2025, ganará unos 2.102.000 pesos para este 2026, es decir, una cifra cercana al salario mínimo tras el aumento que se estableció junto al auxilio de transporte. Sin embargo, si sus ganancias mensuales eran de 2.500.000 a lo largo del año anterior, estas ahora quedarán en 2.627.500 pesos.

¿Habrá cambios en la mesada 13?

Además de estos aumentos, Colpensiones aseguró que la mesada 13 y la mesada 14 también se incrementarán en la misma proporción del pago que reciben los jubilados cada mes, es decir, será un salario mínimo o con base en el IPC, dependiendo de cada caso.

Es importante mencionar que la mesada 13 se paga durante la primera quincena de diciembre como un ingreso adicional a la mensualidad correspondiente a noviembre. Mientras que la mesada 14 se girará en el mes de junio, y solamente la recibirán aquellos que hayan cumplido con las siguientes condiciones: