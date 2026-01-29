Colombia se afianza como exportador de medicamentos de calidad internacional

Según ANALDEX, en su Informe Mensual publicado en mayo de 2025, Colombia exportó un total de 9,8 millones de toneladas, con una participación destacada del sector farmacéutico, que ha incrementado su vocación exportadora de alto valor agregado, convirtiéndose en uno de los pilares industriales de mayor proyección internacional con un impacto en más de 20 países alrededor del mundo.

Esta producción farmacéutica en el país se apalanca en la capacidad instalada de más de 100 plantas habilitadas por el INVIMA, muchas de ellas con certificaciones internacionales como DIGEMID (Perú) o COFEPRIS (México), lo que viene fortaleciendo la reputación de Colombia como proveedor confiable de medicamentos, y en especial en la línea de soluciones inyectables que hoy, con los volúmenes producidos por empresas colombianas como Laboratorio Vitalis, que producen más de 180 millones de unidades de medicamentos inyectables al año, llegan a diferentes latitudes de América Latina y Asia.

De acuerdo con datos de la DIAN y el INVIMA, y aparte de los inyectables, los tipos de medicamentos que más se exportan desde Colombia incluyen genéricos, vitaminas, suplementos nutricionales y hospitalarios, todos estos como parte del crecimiento de la industria farmacéutica colombiana que se ha fortalecido en inversión, investigación y desarrollo, lo que hoy le permite ofrecer tratamientos especializados en áreas como oncología, enfermedades respiratorias, salud mental y dermatología con una combinación de calidad, respaldo regulatorio y volúmenes productivos, posicionándolos como una opción confiable y competitiva en el mercado internacional.

Según el doctor Milton Castañeda, vocero de Laboratorio Vitalis, “Hemos actualizado nuestras plantas con los últimos estándares para incrementar la capacidad productiva con excelencia operativa, y sobre estas basamos nuestra estrategia de expansión y exportaciones, gracias a que podemos garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales más allá de nuestra producción nacional. Actualmente, disponemos de siete plantas de producción distribuidas en tres países, lo que nos permite una cobertura regional robusta y una capacidad instalada masiva para la fabricación y comercialización”.

Al igual que este laboratorio, otras empresas del sector farmacéutico colombiano muestran un compromiso muy serio con la innovación y la seguridad, factores que siguen fortalecido la reputación del país como proveedor confiable y al mismo tiempo convirtiendo a este ámbito económico en un pilar de gran relevancia para el país, gracias a su aporte en exportaciones de alto valor agregado, sumado a la generación de empleo especializado y al desarrollo de infraestructura productiva, factores que también han impulsado la competitividad nacional en los mercados internacionales.