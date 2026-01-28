INVIMA alerta por comercialización ilegal de gotas oftálmicas REBRIGHT en Colombia

SALUD

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización en el país del producto REBRIGHT, promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, sin contar con registro sanitario ni autorización de venta en Colombia.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto fue clasificado como fraudulento, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad lo que representa un riesgo directo para la salud visual de los usuarios.

“El uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, desde el agravamiento de enfermedades oculares hasta infecciones que comprometan de manera permanente la visión. La salud no puede ponerse en riesgo por productos que no han sido evaluados”, advirtió William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

La entidad explicó que el consumo de este tipo de productos puede empeorar patologías preexistentes, provocar infecciones oculares severas e incluso derivar en pérdida definitiva de la visión.

Así mismo, Saza reiteró que “ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede comercializarse legalmente sin un registro sanitario vigente. Este registro es la única garantía de que un producto ha sido evaluado y cumple con los estándares de calidad y seguridad exigidos para proteger a los pacientes”.

El INVIMA alertó que estos productos suelen promocionarse a través de redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería, utilizando contenidos que generan falsas expectativas sobre su efectividad y pueden inducir a error a los consumidores.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir ni usar el producto REBRIGHT, verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos o productos oftálmicos y reportar cualquier punto de comercialización ilegal o evento adverso.