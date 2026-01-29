Bogotá ha tenido el enero más lluvioso en los últimos 12 años: así ha evolucionado el clima

En el inicio del 2026, se han presentado lluvias en diferentes zonas de Colombia como lo son el Pacífico, la Amazonía y la Región Andina, incluso muchas de ellas han sido de gran intensidad. Esto ha supuesto un comportamiento anormal en el clima, teniendo en cuenta que, por lo general, se presentan condiciones secas en el país durante el mes de enero.

Algunos de los departamentos más afectados por esta situación han sido Amazonas, Chocó, Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia y Cundinamarca, donde además se han presentado emergencias por cuenta de las precipitaciones que se han registrado en ellas. Asimismo, estas dejaron fuertes encharcamientos en diferentes corredores viales en Bogotá, lo que a su vez afectó la movilidad en estos puntos.

¿Qué ha dicho el Ideam al respecto?

De acuerdo a un reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia viene transitando una fase climática marcada por el Fenómeno de la Niña, que se podría extender hasta marzo. Sin embargo, esta también dejaría algunos efectos residuales durante los próximos dos meses.

Por otra parte, esta situación no se presentará de la misma forma en todo el país. Por ejemplo, las regiones Andina y Orinoquía son las que se verán más afectadas por las lluvias en los próximos meses, así como en otras zonas del Pacífico y la Orinoquía. Mientras que en el Caribe habrá un clima más seco, así como el Archipiélago de San Andrés.

¿En qué años hubo menos lluvias en Bogotá durante enero?

Más allá de las constantes precipitaciones, el meteorólogo Max Henríquez señaló que este mes de enero ha sido el más lluvioso en Bogotá en los últimos 12 años, con un promedio de 186,3 milímetros. De acuerdo a su análisis, basado en las estadísticas presentadas por el Ideam, en este año, así como en 2023, estas llegaron a superar la barrera de los 100 milímetros, lo que indica un registro superior a lo normal.

Según explica Max Henríquez, los años en los que se registraron menos precipitaciones sobre la capital del país durante enero fueron 2016 y 2024, con registros de 6,7 y 3,6 milímetros, respectivamente. Mientras que en los demás se presentaron condiciones relativamente secas. No obstante, en 2015 se llegó a superar el promedio de la ciudad (29 milímetros), con unos 36,2 milímetros, tal como lo señalan las estadísticas del Ideam.

En Bogotá los eneros han estado normales en 9 de los últimos 11 años. Pero, enero de 2.023 y de 2.026 han roto los promedios. El enero más lluvioso ha sido el actual, contabilizando solo hasta el dia 27. Ambos, 2.023 y 2.026 son el final de eventos de la Niña pic.twitter.com/qnSu9GiM91 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) January 29, 2026

¿En qué otras ciudades del país llovió más durante 2026?

Y es que Bogotá no es la única ciudad en la que aumentaron las lluvias durante enero, ya que otras capitales departamentales como Medellín, Cali, Armenia o Neiva han experimentado un fe

nómeno similar en el inicio del 2026. Sin embargo, el registro más alto tuvo lugar en Quibdó, donde estas fueron de 737,6 milímetros, superando ampliamente el promedio de 558 milímetros que se presenta en la ciudad.

Por otra parte, en Villavicencio, Armenia y Neiva se registraron precipitaciones superiores a la de Bogotá. Estas fueron de 277, 258 y 236,5 milímetros, respectivamente. Mientras que en Bucaramanga hubo una ligera disminución en este aspecto al alcanzar los 57,9 kilómetros, incluso por debajo del promedio de 60 milímetros.