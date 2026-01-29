Banco nacional de listas de elegibles de CNSC: Verifique los resultados finales de concursos 2026

La Comisión Nacional del Servicio Civil pública de manera periódica convocatorias de empleo para las diferentes instituciones y entidades públicas a nivel nacional, quienes pueden postularse a través de los concursos de mérito para convertirse en funcionarios públicos. Estas convocatorias están abiertas a todos los colombianos que cumplan con los requisitos necesarios y completen todo el proceso.

Lea también: Concurso CNSC: más de 1.100 vacantes de para trabajar en la DIAN con salarios de hasta $17 millones

El proceso entre la postulación y el nombramiento suele ser largo, pues los aspirantes deberán completar una serie de etapas y requisitos luego de la publicación de la convocatoria, incluidos el registro en la plataforma SIMO, donde deberán hacer su postulación, posteriormente comienza el proceso de verificación de requisitos mínimos.

Una vez hayan sido seleccionados los aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos, estos serán llamados a la presentación de las pruebas específicas para cada cargo, estas incluyen pruebas de conocimientos, competencias funcionales y comportamentales. Finalmente, y una vez revisadas las pruebas, se publica la lista de elegibles.

Qué son las ‘Listas de elegibles’

La lista de elegibles es una parte del proceso de selección en las convocatorias suscritas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, y se conforma luego de conocerse los resultados de las pruebas realizadas para el cargo elegido, en orden de puntaje.

De acuerdo con el Concepto 060191 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la lista de elegibles es una herramienta que le permite a la administración proveer los cargos en orden de méritos. Esta tendrá una vigencia de dos años, de esta manera, la entidad deberá utilizar la lista de elegibles en estricto orden cuando deba suplir los cargos que durante la vigencia de la lista se creen o queden vacantes.

Le puede interesar: Concursos CNSC en 2026: estas son las 30.000 vacantes para trabajar con el Estado

¿Cómo verificar los resultados del concurso 2026?

Para verificar los resultados finales y listas de elegibles de los concursos de la CNSC en 2026, acceda al Banco Nacional de Listas de Elegibles (BNLE) que se encuentra en el siguiente enlace https://bnle.cnsc.gov.co/bnle-listas/bnle-listas-consulta-general.

Allí va a requerir el nombre de la convocatoria y el número de empleo (OPEC) para poder hacer la búsqueda en la lista definitiva, la cual se ordena por mérito tras las pruebas.

Paso a paso para buscar los resultados del concurso 2026:

Visite el sitio oficial: Ingrese a www.cnsc.gov.co y diríjase al enlace directo del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

y diríjase al enlace directo del Banco Nacional de Listas de Elegibles. Filtre su búsqueda: Seleccione el proceso de selección específico y el número OPEC de su postulación.

Seleccione el proceso de selección específico y el número OPEC de su postulación. Verifique el estado: Los resultados finales muestran a los candidatos en estricto orden de mérito.

Los resultados finales muestran a los candidatos en estricto orden de mérito. Nombramiento: Una vez en firme, la lista se envía a la entidad correspondiente para el nombramiento en periodo de prueba.

Las listas tienen una vigencia general de dos años, durante los cuales se cubren las vacantes de acuerdo con el orden establecido. La información actualizada de procesos como el Distrito Capital 6 ya está disponible en https://www.cnsc.gov.co/node/57553.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: