Abigeato en el Atlántico enciende alarmas: más de 170 reses robadas en enero

La preocupación crece entre los ganaderos del departamento del Atlántico por el aumento del hurto de reses en lo que va del año, con especial afectación en el municipio de Galapa, donde se han reportado robos masivos en varias fincas.

Así lo advirtió el presidente ejecutivo de Asoganorte, Jorge Rodríguez, quien reveló que solo durante el mes de enero se han registrado cerca de 179 reses hurtadas, una cifra que mantiene en alerta al sector ganadero.

Galapa, donde los productores serían los más afectados

De acuerdo con el dirigente gremial, Galapa encabeza la lista de municipios más golpeados por el abigeato, con casos en los que se han reportado robos de 41, 69 y hasta 21 reses en una sola finca. No obstante, el problema también se extiende a otros municipios del departamento como Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Ponedera, Suan, Repelón y Juan de Acosta.

Rodríguez señaló que el impacto es mayor entre los pequeños ganaderos, quienes representan cerca del 90 % del sector en el Atlántico y, en su mayoría, cuentan con menos de diez reses.

“En especial, en el municipio de Galapa se han presentado alrededor de 179 hurtos de reses en lo que va de enero y, si lo proyectamos al mes de diciembre, serían cifras muy grandes. Estamos muy preocupados y ya solicitamos una reunión con el gobernador del Atlántico y la Policía Departamental para buscar una forma de frenar este flagelo”, afirmó.

Finalmente, el líder gremial alertó que históricamente el hurto de ganado tiende a incrementarse durante la temporada de precarnaval y carnaval, por lo que insistió en la necesidad de adoptar acciones urgentes para evitar que la situación se agrave.