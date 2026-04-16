Barranquilla avanza en la modernización del coliseo Elías Chegwin

La Alcaldía de Barranquilla anunció el inicio de la renovación del coliseo Elías Chegwin, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de ponerlo a la altura de competencias internacionales.

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El proceso arrancó con el retiro completo del antiguo piso de madera, una labor ejecutada por personal especializado que logró desmontar la superficie en tiempo récord. Como parte de una estrategia sostenible, el material retirado fue reciclado y donado a entidades distritales.

Posteriormente, se dio paso a la llegada del nuevo maderamen importado, el cual fue sometido a un proceso de aclimatación antes de su instalación, con el fin de garantizar su óptimo desempeño frente a las condiciones ambientales del entorno.

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De manera paralela, se adelantaron trabajos de adecuación en la base de concreto, incluyendo el resane de juntas y grietas, acciones claves para asegurar la estabilidad de la nueva superficie y prevenir futuros deterioros.

El secretario de Recreación y Deportes, Daniel Trujillo, informó que actualmente se desarrolla la fase de instalación del nuevo piso, que incorpora un sistema mejorado de soporte y tratamiento especializado, lo que permitirá mayor durabilidad y calidad en el escenario.

Las intervenciones también incluyen el mantenimiento del sistema de aire acondicionado y la cubierta del coliseo, con el propósito de optimizar las condiciones de confort y seguridad para deportistas y espectadores.

Con estas obras, la administración distrital busca consolidar al coliseo Elías Chegwin como un escenario apto para albergar torneos de talla internacional, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la FIBA.