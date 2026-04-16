Barranquilla destina $80 mil millones para fortalecer bilingüismo

El alcalde de Alejandro Char destacó a través de sus redes sociales los avances que ha logrado Barranquilla en materia de educación bilingüe, una estrategia que, según afirmó, busca transformar vidas y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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De acuerdo con el mandatario, más de 127.000 niños, niñas y jóvenes han sido beneficiados con programas de formación en inglés, así como cerca de 4.000 docentes que han recibido capacitación bajo estándares globales, fortaleciendo así la calidad educativa en las instituciones del Distrito.

“En Barranquilla creemos en el poder de la educación bilingüe para transformar vidas”, expresó el alcalde, al resaltar que esta iniciativa no solo apunta al aprendizaje de un segundo idioma, sino a la construcción de un futuro con mayores posibilidades para los estudiantes.

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Char enfatizó que el propósito de esta política pública es brindar herramientas reales a los jóvenes para que puedan proyectarse a nivel nacional e internacional. “Que sueñen en grande y sepan que desde aquí pueden llegar tan lejos como se lo propongan. Eso es equidad”, agregó.

La estrategia ha contado con una inversión cercana a los 80 mil millones de pesos, recursos que han permitido consolidar el bilingüismo como una realidad cotidiana en las aulas de la ciudad.