79 crímenes registra Barranquilla y área metropolitana en enero: conozca causas, según expertos

De acuerdo con cifras oficiales, 79 crímenes se han registrado en Barranquilla y su área metropolitana durante el mes de enero.

La capital del Atlántico reporta 42 asesinatos, en Soledad van 24, Malambo registra 5, Galapa 4 y Puerto Colombia también con 4.

Sin embargo, la situación se agudiza en el municipio de Malambo, donde, en las últimas horas, dos personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.

Los asesinados son Julieth Paola Camacho López, de 35 años, y Jhoandry Valega Púa, de 16. Mientras que Adriana Ortiz Hernández, de 17 años, y Adarlys María Pérez Martínez, de 45, fueron heridas a bala.

Las posibles causas

Las investigaciones indican que esta situación se estaría derivando por la disputa de bandas criminales.

Para Alejandro Blanco, profesor de la Universidad Libre y analista político, estos hechos, posiblemente, estarían relacionados a la reconfiguración de las bandas ilegales luego de la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

“Es probable que después de la tregua, sobre todo por la incertidumbre que hay frente al proceso, es probable que se esté dando una reconfiguración al interior de las bandas criminales. Sobre todo esta reconfiguración tiene que ver con los mandos medios. Estos mandos medios muy probablemente están en medio de una incertidumbre al no saber que vienen para ellos, y eso de una u otra manera les obliga a reconfigurar la dinámica de poder, y esto va a terminar subiendo los índices o tasas de homicidio, especialmente en el área metropolitana”, manifestó Blanco.

Cabe anotar que para corte del 29 de enero del 2025 se registraron 78 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, es decir, un caso menos a comparación de este 2026.