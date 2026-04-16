Air-e anunció cortes de energía para el sur de Barranquilla este 16 de abril

La empresa Air-e intervenida anunció los trabajos programados para este jueves 16 de abril en sectores de Barranquilla y en la subestación Campo de la Cruz, afectando el servicio de energía en poblaciones del sur del Atlántico.

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Las obras se llevarán a cabo entre las 8:15 de la mañana y las 3:45 de la tarde. Durante las maniobras estarán sin energía las zonas urbanas y rurales de Candelaria, Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz. Adicionalmente, las localidades de Bohórquez, Leña, Carreto, vía Campo de la Cruz – Bohórquez y Algodonal.

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Obras en la subestación La Unión

De igual manera se avanzará en el mantenimiento preventivo de equipos al interior de la subestación La Unión, en el sur de Barranquilla.

Inicialmente los trabajos se ejecutarán en el circuito Acueducto entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana. Durante estas maniobras estarán sin servicio los usuarios de las calles 12 a la 21, entre las carreras 12 a la 18 en los barrios La Luz y Las Nieves; calle 30 con la carrera 13C, en el barrio La Unión.

Mientras tanto, entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, se suspenderá el suministro de energía en los sectores de La Unión, Cevillar, La Victoria, Continentes (calles 45C2 y la 47C4 con las carreras 9B a la 10); Sierra (calles 45 a la 55, entre carreras 11 y 14); Alboraya (calle 45, entre carreras 8 y 8C).

Para el caso del circuito 20 de Julio, se trabajará entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde. Estas obras implican la suspensión del suministro de energía en los barrios Alboraya, La Magdalena, José Antonio Galán, El Campito, Buenos Aires, Las Palmas (calles 33 a la 36B, entre carreras 8 y 11); calles 34 a la 37C, entre 4 a la 7B; San Nicolás (calles 41A a la 42, entre carreras 3 y 4); La Victoria (calles 38B y 42, entre carreras 8E y 11).

Adicionalmente, en Puerto Colombia se instalarán postes en la calle 12 con la carrera 5, entre las 9:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Además, en las calles 10B a la 14, entre carreras 1 a la 3, en Loma Fresca, se realizarán trabajos eléctricos entre las 8:20 de la mañana y las 4:20 de la mañana.