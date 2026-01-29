Conmoción en Malambo: investigan hallazgo de dos cadáveres en varias zonas enmontadas

La comunidad en el municipio de Malambo aún no sale del asombro que se ha suscitado tras el hallazgo de dos cadáveres, un adolescente y una mujer, en diferentes puntos del municipio y que, al parecer, tendrían relación.

En la mañana de este miércoles, 28 de enero, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el cauce del arroyo San Blas, ubicado en el barrio Villa Aida. Y, por otra parte, se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un adolescente en la vía Circunvalar de la Prosperidad.

Las dos personas asesinadas habrían sido sacadas de una vivienda

La Policía investiga si las dos personas asesinadas fueron antes sacadas de una misma vivienda. Esa es una de las hipótesis que están manejando las autoridades.

Hay que una menor de edad, quien acompañaba al adolescente, permanece en un centro asistencial tras recibir un impacto de bala. Se indica que, al parecer, fueron sacados juntos de una vivienda y transportados en un vehículo antes del homicidio del menor.